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Политика

В Госдуме предложили ввести санкции против британских министров

Ведомости

России следует ввести санкции против британских министров, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, пишут «РИА Новости». Данный шаг предлагается сделать в ответ на внесение в британский санкционный список главы Минюста РФ Константина Чуйченко. 

«Сегодня ни одно санкционное действие Запада нельзя оставлять без ответа. Это, если хотите, правило хорошего тона. Причём желательно отвечать больнее. Поэтому парочка-тройка британских министров «в обмен на Чуйченко» были бы очень уместны», — заявил Морозов. 

Депутат добавил, что было бы правильным найти таких министров, которые каким-либо образом состоят в «особых» отношениях с Украиной или европейским бизнесом. Еще лучше, считает Морозов, «найти таких, которые аффилированы с европейским бизнесом, представленным в России». 

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. В список антироссийских ограничений вошли 42 новых пункта, в том числе министр юстиции Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко. Также под санкции попало множество губернаторов российских регионов. 

Также сегодня совет Евросоюза решил продлить на полгода, до 31 января 2023 г., действие санкций в отношении конкретных секторов экономики России, которые были введены в 2014 г. после присоединения Крыма. Помимо этого, санкции были введены на экономические отношения с ДНР и ЛНР, Севастополем и Крымом, также были добавлены санкции в отношении круга физлиц и юрлиц. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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