В Госдуме предложили ввести санкции против британских министров

Также сегодня совет Евросоюза решил продлить на полгода, до 31 января 2023 г., действие санкций в отношении конкретных секторов экономики России, которые были введены в 2014 г. после присоединения Крыма. Помимо этого, санкции были введены на экономические отношения с ДНР и ЛНР, Севастополем и Крымом, также были добавлены санкции в отношении круга физлиц и юрлиц.