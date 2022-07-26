В Госдуме предложили ввести санкции против британских министров
России следует ввести санкции против британских министров, заявил депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов, пишут «РИА Новости». Данный шаг предлагается сделать в ответ на внесение в британский санкционный список главы Минюста РФ Константина Чуйченко.
«Сегодня ни одно санкционное действие Запада нельзя оставлять без ответа. Это, если хотите, правило хорошего тона. Причём желательно отвечать больнее. Поэтому парочка-тройка британских министров «в обмен на Чуйченко» были бы очень уместны», — заявил Морозов.
Депутат добавил, что было бы правильным найти таких министров, которые каким-либо образом состоят в «особых» отношениях с Украиной или европейским бизнесом. Еще лучше, считает Морозов, «найти таких, которые аффилированы с европейским бизнесом, представленным в России».
Ранее Великобритания ввела новые санкции против России. В список антироссийских ограничений вошли 42 новых пункта, в том числе министр юстиции Константин Чуйченко и его заместитель Олег Свириденко. Также под санкции попало множество губернаторов российских регионов.
Также сегодня совет Евросоюза решил продлить на полгода, до 31 января 2023 г., действие санкций в отношении конкретных секторов экономики России, которые были введены в 2014 г. после присоединения Крыма. Помимо этого, санкции были введены на экономические отношения с ДНР и ЛНР, Севастополем и Крымом, также были добавлены санкции в отношении круга физлиц и юрлиц.
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