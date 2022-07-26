Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с однодневным визитом 5 августа, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.
«Президент Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом. Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках официального визита», – говорится в сообщении телеканала.
Информацию о встрече подтвердил также и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
По информации турецких СМИ, стороны планируют обсудить экспорт украинского зерна и другие события в регионе.
В последний раз Путин встречался с Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи с Эрдоганом стал вывоз украинского зерна из черноморских портов.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же зеркальное соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно также касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
В МИД России пояснили, что подписанный с секретариатом ООН меморандум по содействию экспорту российского зерна и удобрений рассчитан на срок в три года. Ранее в Москве неоднократно отвергали обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.
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