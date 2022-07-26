Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же зеркальное соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно также касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.