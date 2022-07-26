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Путин и Эрдоган встретятся в Сочи 5 августа

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сочи с однодневным визитом 5 августа, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщил турецкий телеканал TRT Haber.

«Президент Эрдоган 5 августа посетит Сочи с однодневным визитом. Эрдоган встретится с президентом России Владимиром Путиным в рамках официального визита», – говорится в сообщении телеканала.

Информацию о встрече подтвердил также и пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По информации турецких СМИ, стороны планируют обсудить экспорт украинского зерна и другие события в регионе.

В последний раз Путин встречался с Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи с Эрдоганом стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. 

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же зеркальное соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно также касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

В МИД России пояснили, что подписанный с секретариатом ООН меморандум по содействию экспорту российского зерна и удобрений рассчитан на срок в три года. Ранее в Москве неоднократно отвергали обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.

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Ранее по теме: Эрдоган анонсировал начало перевозок зерна по Черному морю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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