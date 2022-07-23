Эрдоган анонсировал начало перевозок зерна по Черному морю
Перевозки зерна по Черному морю начнутся в скором времени, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Выступление Эрдогана в городе Кайсери транслировал телеканал TRT.
«С началом в ближайшие дни перевозки судами зерна мы внесем важный вклад в преодоление глобального продовольственного кризиса», — сказал Эрдоган (цитата по ТАСС).
Президент Турции добавил, что страна продолжит предпринимать дипломатические усилия для урегулирования кризиса на Украине.
Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, который, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.