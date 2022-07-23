Генсекретарь ООН осудил ракетные удары по Одессе

Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы пишет, что в субботу две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Минобороны России об ударах по одесскому порту сегодня не сообщало.