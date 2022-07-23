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Генсекретарь ООН осудил ракетные удары по Одессе

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «безоговорочно осудил» ракетные удары по одесскому порту, передает Reuters со ссылкой на его представителя. Накануне в Стамбуле Россия и Украина подписали с Турцией соглашение о вывозе зерна из украинских портов, сегодняшний удар, как пишет агентство, поставил под угрозу «историческую сделку».

«Эта продукция крайне необходима для преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов нуждающихся людей по всему миру», — заявил официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

Reuters со ссылкой на украинские вооруженные силы пишет, что в субботу две российские ракеты «Калибр» поразили инфраструктуру в Одесском порту, еще две были сбиты силами противовоздушной обороны. Минобороны России об ударах по одесскому порту сегодня не сообщало.

Договоренность о вывозе зерна из заблокированных украинских портов не предусматривает механизма принуждения и является добровольной, сообщил сегодня «РИА Новости» заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Гриффитс ответил на вопрос агентства о действиях в случае нападения на торговое судно. Он назвал привлечение сторон к ответу за нарушение обещаний стандартным решением в сфере мониторинга.

«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», — сказал замгенсека ООН.

Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, который, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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