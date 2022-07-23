Газета
Политика

В ООН рассказали о действиях на случай нападения на суда с зерном

Ведомости

Договоренность о вывозе зерна из заблокированных украинских портов не предусматривает механизма принуждения и является добровольной, сообщил «РИА Новости» заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, который, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.

Гриффитс ответил на вопрос агентства о действиях в случае нападения на торговое судно. По его словам, представители Украины, России, Турции и ООН будут следить за нарушением договоренностей.

«Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», — сказал он.

Ранее по теме: Россия подписала соглашение по вывозу зерна из портов Украины

Затем последуют договоренности с участниками конфликта о принятии мер, после чего необходимо «сделать все, чтобы это не повторилось». Гриффитс назвал привлечение сторон к ответу за нарушение обещаний стандартным решением в сфере мониторинга. Однако договоренности не предполагают механизма принуждения.

«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», — сказал замгенсека ООН.

Как передавала пресс-служба Минобороны России, министр Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о взаимодействии между Москвой и ООН по содействию поставкам российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки через снятие с них ограничений. Второй документ, подписанный ООН с Украиной, подразумевает алгоритм вывоза зерна из украинских портов.

По данным ТАСС, срок действия подписанных в Стамбуле соглашений по украинскому зерну составляет 120 дней с возможностью продления. Разминирование портов в рамках договоренностей по экспорту зерна с Украины проводиться не будет. Запуск экспорта зерна с Украины после подписания соглашения займет несколько недель. Соглашение по зерну включает отказ от атак на портовые сооружения, указанные в договоре.

Как заявил Шойгу, безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев. Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных