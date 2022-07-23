В ООН рассказали о действиях на случай нападения на суда с зерном
Договоренность о вывозе зерна из заблокированных украинских портов не предусматривает механизма принуждения и является добровольной, сообщил «РИА Новости» заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Украина и Турция 22 июля подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, которое касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. Сообщалось, что для контроля за соблюдением соглашений в Стамбуле будет создан четырехсторонний координационный центр, который, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, заработает «максимум» через две недели.
Гриффитс ответил на вопрос агентства о действиях в случае нападения на торговое судно. По его словам, представители Украины, России, Турции и ООН будут следить за нарушением договоренностей.
«Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», — сказал он.
Затем последуют договоренности с участниками конфликта о принятии мер, после чего необходимо «сделать все, чтобы это не повторилось». Гриффитс назвал привлечение сторон к ответу за нарушение обещаний стандартным решением в сфере мониторинга. Однако договоренности не предполагают механизма принуждения.
«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», — сказал замгенсека ООН.
Как передавала пресс-служба Минобороны России, министр Сергей Шойгу и Гутерриш подписали меморандум о взаимодействии между Москвой и ООН по содействию поставкам российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки через снятие с них ограничений. Второй документ, подписанный ООН с Украиной, подразумевает алгоритм вывоза зерна из украинских портов.
По данным ТАСС, срок действия подписанных в Стамбуле соглашений по украинскому зерну составляет 120 дней с возможностью продления. Разминирование портов в рамках договоренностей по экспорту зерна с Украины проводиться не будет. Запуск экспорта зерна с Украины после подписания соглашения займет несколько недель. Соглашение по зерну включает отказ от атак на портовые сооружения, указанные в договоре.
Как заявил Шойгу, безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев. Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море.