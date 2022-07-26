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Германия передала Украине реактивные системы залпового огня Mars-II

Ведомости

ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars-II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщает издание Bild со ссылкой на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт.

«Обещанные реактивные системы залпового огня и еще три Panzerhaubitze 2000 были поставлены. Мы держим свое слово», — заявила министр. 

В начале июня Германия обещала поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000.

19 июля министр обороны ФРГ заявила, что средства бундесвера для оказания военной помощи Украине заканчиваются. «Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает», — сказала Ламбрехт.

24 июля руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что США и союзники поставят Киеву 25-35 РСЗО HIMARS и MLRS. Решение, по словам главы офиса президента, было принято после встречи Зеленского с главой комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Адамом Смитом. Последний уточнил, что поставка составит 25-30 единиц, а также большое количество боеприпасов к ним.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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