Германия передала Украине реактивные системы залпового огня Mars-II

19 июля министр обороны ФРГ заявила, что средства бундесвера для оказания военной помощи Украине заканчиваются. «Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает», — сказала Ламбрехт.