Германия передала Украине реактивные системы залпового огня Mars-II
ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars-II, а также три самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщает издание Bild со ссылкой на министра обороны Германии Кристину Ламбрехт.
«Обещанные реактивные системы залпового огня и еще три Panzerhaubitze 2000 были поставлены. Мы держим свое слово», — заявила министр.
В начале июня Германия обещала поставить Киеву современные системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также современную радиолокационную станцию и 12 гаубиц PzH 2000.
19 июля министр обороны ФРГ заявила, что средства бундесвера для оказания военной помощи Украине заканчиваются. «Мы больше не можем много отдавать [из запасов] бундесвера, я скажу это очень четко, и мой коллега [министр обороны Украины] тоже об этом знает», — сказала Ламбрехт.
24 июля руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что США и союзники поставят Киеву 25-35 РСЗО HIMARS и MLRS. Решение, по словам главы офиса президента, было принято после встречи Зеленского с главой комитета по вооруженным силам палаты представителей конгресса США Адамом Смитом. Последний уточнил, что поставка составит 25-30 единиц, а также большое количество боеприпасов к ним.
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