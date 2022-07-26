Союзные силы заняли Углегорскую ТЭС в Светлодарске
Союзные войска взяли под контроль Углегорскую теплоэлектростанцию (ТЭС), которая расположена под Светлодарском Донецкой народной республики (ДНР), сообщает помощник главы МВД Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев в своем Telegram-канале.
«С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — рассказал Киселев.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в свою очередь ввела военное положение и объявила мобилизацию. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР.
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