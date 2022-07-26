Союзные силы заняли Углегорскую ТЭС в Светлодарске

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина в свою очередь ввела военное положение и объявила мобилизацию. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР.