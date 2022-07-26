Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе»
Киев намерен обратиться с просьбой к Вашингтону о предоставлении «газового ленд-лиза» для прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству США о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона», – написал он.
Шмыгаль добавил, что страна продолжает подготовку к самой сложной зиме в своей истории и ищет «все возможные инструменты».
Ранее о подготовке к «очень сложной» зиме сообщала также премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, а заместитель премьер-министра Румынии Хунор Келемен спрогнозировал тяжелую зиму для всей Европы. На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил с предложением конфисковывать «остаток» российского газа из транзитных трубопроводов.
Сегодня страны ЕС согласовали план действий по сокращению потребления газа в чрезвычайных ситуациях. Представительство Чехии при совете ЕС сообщило, что министрам удалось достичь политического соглашения о снижении потребления газа.
До этого инициатива подверглась критике со стороны сразу нескольких европейских стран. В частности, план Европейской комиссии не поддержали Венгрия, Испания, Португалия, Франция и другие государства. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план ЕК является практически невыполнимым, поскольку в нем нет конкретики. По словам министра, возникает множество вопросов, каким образом будет реализована эта инициатива.
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