Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе»

До этого инициатива подверглась критике со стороны сразу нескольких европейских стран. В частности, план Европейской комиссии не поддержали Венгрия, Испания, Португалия, Франция и другие государства. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план ЕК является практически невыполнимым, поскольку в нем нет конкретики. По словам министра, возникает множество вопросов, каким образом будет реализована эта инициатива.