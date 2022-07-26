Газета
Политика

Украина намерена обратиться к США с просьбой о «газовом ленд-лизе»

Ведомости

Киев намерен обратиться с просьбой к Вашингтону о предоставлении «газового ленд-лиза» для прохождения отопительного сезона, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Правительство Украины приняло решение обратиться к правительству США о предоставлении нашему государству "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона», – написал он.

Шмыгаль добавил, что страна продолжает подготовку к самой сложной зиме в своей истории и ищет «все возможные инструменты».

Ранее о подготовке к «очень сложной» зиме сообщала также премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица, а заместитель премьер-министра Румынии Хунор Келемен спрогнозировал тяжелую зиму для всей Европы. На прошлой неделе депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков выступил с предложением конфисковывать «остаток» российского газа из транзитных трубопроводов.

Сегодня страны ЕС согласовали план действий по сокращению потребления газа в чрезвычайных ситуациях. Представительство Чехии при совете ЕС сообщило, что министрам удалось достичь политического соглашения о снижении потребления газа.

До этого инициатива подверглась критике со стороны сразу нескольких европейских стран. В частности, план Европейской комиссии не поддержали Венгрия, Испания, Португалия, Франция и другие государства. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что план ЕК является практически невыполнимым, поскольку в нем нет конкретики. По словам министра, возникает множество вопросов, каким образом будет реализована эта инициатива.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Испания и Португалия согласились сократить потребление газа на 7% вместо 15%

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных