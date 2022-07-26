Байден прошел курс лечения от коронавируса

О том, что Байден болен коронавирусом, в Белом доме сообщили 21 июля – заболевание было выявлено тестированием, которое показало положительный результат. В администрации президента уточняли, что он легко переносит болезнь, но продолжит работать дистанционно вплоть до отрицательного теста. 23 июля О'Коннор сообщил, что Байден страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле, но в целом его состояние улучшается. Лечащий врач уточнял, что, скорее всего, президент заболел подвидом омикрон-штамма BA.5.