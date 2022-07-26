Байден прошел курс лечения от коронавируса
Президент США Джо Байден прошел пятидневный курс лечения от коронавируса, сообщил его лечащий врач Кевин О'Коннор. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Байден остается на самоизоляции, лечение проводилось препаратом Paxlovid. О'Коннор уточняет, что пульс, давление, частота дыхания и температура президента США остаются нормальными, а легкие – чистыми. Ему было разрешено делать физические упражнения.
О том, что Байден болен коронавирусом, в Белом доме сообщили 21 июля – заболевание было выявлено тестированием, которое показало положительный результат. В администрации президента уточняли, что он легко переносит болезнь, но продолжит работать дистанционно вплоть до отрицательного теста. 23 июля О'Коннор сообщил, что Байден страдает от боли в горле, кашля и ломоты в теле, но в целом его состояние улучшается. Лечащий врач уточнял, что, скорее всего, президент заболел подвидом омикрон-штамма BA.5.
Президенту США 79 лет. 20 июля Байден на конференции по борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями, рассказал, что болен раком. Позже в пресс-службе Белого дома уточнили, что Байден имел в виду раковое образование на коже, которое ему удалили еще до вступления в должность президента. В заключении О’Коннора сказано, что сейчас он проходит наблюдение, никаких подозрений на рак нет.