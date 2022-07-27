Песков назвал разрешение ситуации с транзитом в Калининград «позитивным фактом»
Кризисная ситуация с транзитом в Калининград разрешена. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение возникшей проблемы он назвал позитивным фактом.
«Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости». Пресс-секретарь выразил надежду, что «эти ростки будут прорастать и дальше».
Песков добавил, что ситуация с транзитом в Калининград из-за «абсурдных санкций» является «жизненно важной» для России. По его словам, в Кремле относятся позитивно к тому, что европейские страны поняли это.
18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций Евросоюза. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
В начале июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время. В противном случае, по словам Захаровой, Россия будет вынуждены принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. 22 июля Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью.
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