Песков назвал разрешение ситуации с транзитом в Калининград «позитивным фактом»

В начале июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время. В противном случае, по словам Захаровой, Россия будет вынуждены принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. 22 июля Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью.