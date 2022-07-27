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Песков назвал разрешение ситуации с транзитом в Калининград «позитивным фактом»

Ведомости

Кризисная ситуация с транзитом в Калининград разрешена. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Решение возникшей проблемы он назвал позитивным фактом.

«Сейчас кризисная ситуация разблокирована, и это позитивный факт. Иногда даже во время такой антироссийской истерики все-таки какие-то ростки здравого смысла мы встречаем», — цитирует Пескова агентство «РИА Новости». Пресс-секретарь выразил надежду, что «эти ростки будут прорастать и дальше».

Песков добавил, что ситуация с транзитом в Калининград из-за «абсурдных санкций» является «жизненно важной» для России. По его словам, в Кремле относятся позитивно к тому, что европейские страны поняли это.

18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций Евросоюза. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.

В начале июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ЕК и Литва обещали решить вопрос с блокадой Калининграда в ближайшее время. В противном случае, по словам Захаровой, Россия будет вынуждены принять в отношении Литвы и Евросоюза жесткие меры. 22 июля Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных