Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью
Компания LTG Cargo, принадлежащая Литовским железнодорожным дорогам, возобновляет транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградской областью, сообщил «Интерфакс».
«Согласно соответствующему регламенту Совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, т. е. 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных руководством ЕК», – говорится в сообщении компании.
В LTG Cargo напоминают, что, согласно рекомендациям Еврокомиссии (ЕК), объем грузооборота будет соответствовать среднему значению за три года – с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Значения будут рассчитываться для каждого товара отдельно, и при превышении заявки на транзит будут отклоняться.
За 2021 г. объем транзита между Калининградской областью и Россией составил около 11,5 млн т, большая часть – продукция пищевой промышленности (1,3 млн т).
18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций Евросоюза. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
13 июля Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран - членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, но при условии жесткого контроля. Транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом. Также запрещен транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции. 14 июля Литва согласилась с рекомендациями ЕК по организации транзита.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений.
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