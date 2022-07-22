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Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью

Ведомости

Компания LTG Cargo, принадлежащая Литовским железнодорожным дорогам, возобновляет транзит подсанкционных товаров между Россией и Калининградской областью, сообщил «Интерфакс».

«Согласно соответствующему регламенту Совета Европейского союза и руководству ЕК, а также толкованиям компетентных органов, в соответствии с условиями усиления контроля транзитных товаров, предусмотренными в руководстве ЕК, LTG Cargo возобновит такие перевозки с сегодняшнего дня, т. е. 22 июля. Они будут осуществляться с соблюдением условий усиления контроля транзитных товаров, предусмотренных руководством ЕК», – говорится в сообщении компании.

В LTG Cargo напоминают, что, согласно рекомендациям Еврокомиссии (ЕК), объем грузооборота будет соответствовать среднему значению за три года – с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Значения будут рассчитываться для каждого товара отдельно, и при превышении заявки на транзит будут отклоняться.

За 2021 г. объем транзита между Калининградской областью и Россией составил около 11,5 млн т, большая часть – продукция пищевой промышленности (1,3 млн т).

18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций Евросоюза. Также страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.

13 июля Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран - членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, но при условии жесткого контроля. Транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом. Также запрещен транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции. 14 июля Литва согласилась с рекомендациями ЕК по организации транзита.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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