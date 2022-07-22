Литва возобновила транзит между Россией и Калининградской областью

В LTG Cargo напоминают, что, согласно рекомендациям Еврокомиссии (ЕК), объем грузооборота будет соответствовать среднему значению за три года – с января 2019 г. по декабрь 2021 г. Значения будут рассчитываться для каждого товара отдельно, и при превышении заявки на транзит будут отклоняться.