Литва согласилась с рекомендациями Еврокомиссии по калининградскому транзиту
Литва согласилась с рекомендациями Еврокомиссии (ЕК) по организации транзита из России в Калининград, но действующий режим перевозок сохранится до того времени, пока литовские власти не сформулируют новые правила, заявила премьер-министр республики Ингрида Шимоните. Об этом пишут «РИА Новости».
«Транзит некоторых санкционированных товаров, согласно пояснениям Еврокомиссии, будет сопряжен с еще более тщательным контролем, чтобы убедиться, что эти товары действительно предназначены для нужд Калининградской области или что товары, следующие в обратную сторону, не были доставлены в Калининградскую область какими-либо не разрешенными санкциями способами. Такой порядок контроля еще должны будут утвердить и установить литовские ведомства, пока они не установлены, будет действовать тот порядок, который есть сейчас», – сказала Шимоните.
Премьер-министр подчеркнула, что транзит в любом случае не сможет вернуться к тому состоянию, в каком он был до 16 июня 2022 г.
18 июня Литва прекратила транзит части грузов в Калининградскую область с остальной части России из-за санкций ЕС. Позднее страна перестала пропускать российские фуры с товарами. По данным властей Калининграда, под ограничения попало около 50% транзита.
13 июля Еврокомиссия опубликовала дополнительные разъяснения для стран-членов ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область. Согласно документу, санкционные товары можно провозить в Калининград железнодорожным транспортом, но с условием контроля. Транзит грузовым автомобильным транспортом остается под запретом. Также запрещен транзит товаров и технологий военного и двойного назначения, попавших под санкции.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что рекомендации ЕК сняли более 80% ограничений.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса