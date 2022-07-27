Пушилин заявил о необходимости освободить Киев, Одессу, Харьков и другие города
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что пришло время для расширения зоны проведения спецоперации на Украине, что позволит освободить крупные города, которые находятся под контролем Украины.
«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что географию спецоперации на Украине необходимо расширить до Одессы. «Уверен, что география спецоперации в южном направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу», — сказал он. Также он отметил, что необходимо отвоевать Днепропетровск и Харьков. По его словам, этим «русским городам не место в нацистской Украине».
20 июля министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что географические задачи военной спецоперации России на Украине изменились. Лавров уточнил, что теперь это не только Донецкая и Луганская народные республики, но и ряд других территорий. На следующий день зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев также сказал, что войска Украины нужно отодвинуть не только от Донецка, но и «пошире».
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о полном освобождении ЛНР.
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