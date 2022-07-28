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Захарова попросила Зеленского не обижаться, что часть Украины назовут Русью

Ведомости

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который назвал страну единственной наследницей Киевской Руси, не следует обижаться, что часть Украины будут называть Русью.

«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она.

Ранее Зеленский заявил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Политик сделал такое заявление в видеообращении по случаю Дня украинской государственности и Дня крещения Руси. «Мы не колония, не анклав, не протекторат, а неделимая и независимая страна, история которой началась не менее 1500 лет назад, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», — сказал он.

28 июля на Украине отмечается День крещения Киевской Руси – Украины, а также впервые в этом году – День украинской государственности, введенный указом Зеленского в мае этого года. Этот день в стране нерабочий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных