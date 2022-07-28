Захарова попросила Зеленского не обижаться, что часть Украины назовут Русью

Ранее Зеленский заявил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Политик сделал такое заявление в видеообращении по случаю Дня украинской государственности и Дня крещения Руси. «Мы не колония, не анклав, не протекторат, а неделимая и независимая страна, история которой началась не менее 1500 лет назад, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», — сказал он.