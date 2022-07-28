Захарова попросила Зеленского не обижаться, что часть Украины назовут Русью
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Telegram заявила, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который назвал страну единственной наследницей Киевской Руси, не следует обижаться, что часть Украины будут называть Русью.
«Княже Володимир, тогда чур не обижаться, что часть Украины будут называть Русью. Сам сказал. Молодец», — написала она.
Ранее Зеленский заявил, что Украина является единственной законной наследницей Киевской Руси. Политик сделал такое заявление в видеообращении по случаю Дня украинской государственности и Дня крещения Руси. «Мы не колония, не анклав, не протекторат, а неделимая и независимая страна, история которой началась не менее 1500 лет назад, когда Кий, Щек, Хорив и Лыбедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», — сказал он.
28 июля на Украине отмечается День крещения Киевской Руси – Украины, а также впервые в этом году – День украинской государственности, введенный указом Зеленского в мае этого года. Этот день в стране нерабочий.
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