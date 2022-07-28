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Верховная рада поддержала законопроект об особом статусе поляков

Ведомости

Верховная рада Украины поддержала законопроект, который позволяет гражданам Польши находиться на территории Украины 18 месяцев и пользоваться всеми правами и свободами граждан Украины, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Рада поддержала в целом [законопроект] №7550 об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, граждане Польши могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — рассказал Железняк.

Он отметил, что среди таких прав есть право на трудоустройство без специального разрешения, на осуществление хозяйственной деятельности, получение образования, соцвыплат, медицинского обслуживания.

11 июля президент Польши Анжей Дуда сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об особом статусе поляков на Украине. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что нынешняя ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого». Украинский президент ранее анонсировал принятие законопроекта о расширенных возможностях для граждан Польши на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных