Верховная рада поддержала законопроект об особом статусе поляков

«Рада поддержала в целом [законопроект] №7550 об особых гарантиях для граждан Польши. В частности, граждане Польши могут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — рассказал Железняк.