Вице-премьер Денис Мантуров будет курировать Росрезерв

25 июля Мишустин по поручению президента на оперативном совещании распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий – Мантурову были доверены технологический и атомный надзор, развитие технологий в космической отрасли, а также мобильных сетей связи и квантовых сенсоров. Также Путин назначил вице-премьера председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, который раньше возглавлял Дмитрий Рогозин, а также председателем наблюдательного совета «Роскосмоса».