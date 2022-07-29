Вице-премьер Денис Мантуров будет курировать Росрезерв
Премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым кураторство над Росрезервом, сообщили в Telegram-канале кабмина.
Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам, которое при нарушении снабжения обеспечивает отрасли горючим для сельхозпроизводителей, топливом для котельных, бензином для заправок, промышленным сырьем и материалами для важнейших производств. Также Росрезерв участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального уровня.
25 июля Мишустин по поручению президента на оперативном совещании распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий – Мантурову были доверены технологический и атомный надзор, развитие технологий в космической отрасли, а также мобильных сетей связи и квантовых сенсоров. Также Путин назначил вице-премьера председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, который раньше возглавлял Дмитрий Рогозин, а также председателем наблюдательного совета «Роскосмоса».