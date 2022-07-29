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Вице-премьер Денис Мантуров будет курировать Росрезерв

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин закрепил за вице-премьером – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым кураторство над Росрезервом, сообщили в Telegram-канале кабмина.

Мантуров будет координировать работу Федерального агентства по государственным резервам, которое при нарушении снабжения обеспечивает отрасли горючим для сельхозпроизводителей, топливом для котельных, бензином для заправок, промышленным сырьем и материалами для важнейших производств. Также Росрезерв участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций регионального и межрегионального уровня.

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минпромторга вице-премьером. Другим указом Путин сократил количество заместителей премьер-министров с 11 до 10, освободив от должности Юрия Борисова, который курировал в правительстве космос и оборонную промышленность.

25 июля Мишустин по поручению президента на оперативном совещании распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий – Мантурову были доверены технологический и атомный надзор, развитие технологий в космической отрасли, а также мобильных сетей связи и квантовых сенсоров. Также Путин назначил вице-премьера председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, который раньше возглавлял Дмитрий Рогозин, а также председателем наблюдательного совета «Роскосмоса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных