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Путин назначил Мантурова вице-премьером

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером, сообщается на сайте Кремля.

Другим указом Путин сократил количество заместителей премьер-министров с 11 до 10, освободив от должности Юрия Борисова, который курировал в правительстве космос и оборонную промышленность. После увольнения президент назначил его главой госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

Об отставке Борисова ранее сообщали источники «Ведомостей», близкие к правительству. По их словам, бывший вице-премьер должен был сложить с себя полномочия и частично передать их Мантурову. 

Мантуров руководил Минпромторгом с 2012 г., а до этого был замглавы ведомства. Также с 2012 г. он возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», входит в Военно-промышленную комиссию, совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных