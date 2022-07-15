Путин назначил Мантурова вице-премьером

Мантуров руководил Минпромторгом с 2012 г., а до этого был замглавы ведомства. Также с 2012 г. он возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», входит в Военно-промышленную комиссию, совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.