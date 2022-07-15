Путин назначил Мантурова вице-премьером
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова вице-премьером, сообщается на сайте Кремля.
Об отставке Борисова ранее сообщали источники «Ведомостей», близкие к правительству. По их словам, бывший вице-премьер должен был сложить с себя полномочия и частично передать их Мантурову.
Мантуров руководил Минпромторгом с 2012 г., а до этого был замглавы ведомства. Также с 2012 г. он возглавляет наблюдательный совет госкорпорации «Ростех», входит в Военно-промышленную комиссию, совет директоров «Газпрома» и высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.
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