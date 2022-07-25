Мантуров возглавил набсовет «Роскосмоса» и попечительский совет ФПИ
Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, который раньше возглавлял Дмитрий Рогозин, а также председателем наблюдательного совета «Роскосмоса», следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, полномочия бывшего вице-премьера Юрия Борисова, который теперь возглавляет «Роскосмос», прекращаются и переходят под ответственность Мантурова. При этом Борисов, который ранее занимал пост председателя наблюдательного совета «Роскосмоса», останется его членом. Этим же указом Мантуров вошел в наблюдательный совет «Росатома».
Этот указ является продолжением череды переназначений в правительстве, которые произошли в середине июля. Тогда в результате перестановок сократилось число вице-премьеров с 11 до 10, Путин отправил Борисова, ранее курировавшего космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс, в отставку и назначил на его место Мантурова, который совмещает две должности. Теперь Борисов возглавляет «Роскосмос» вместо Рогозина, будущее место работы которого пока неизвестно.
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