Мантуров возглавил набсовет «Роскосмоса» и попечительский совет ФПИ

Этот указ является продолжением череды переназначений в правительстве, которые произошли в середине июля. Тогда в результате перестановок сократилось число вице-премьеров с 11 до 10, Путин отправил Борисова, ранее курировавшего космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс, в отставку и назначил на его место Мантурова, который совмещает две должности. Теперь Борисов возглавляет «Роскосмос» вместо Рогозина, будущее место работы которого пока неизвестно.