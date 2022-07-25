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Мантуров возглавил набсовет «Роскосмоса» и попечительский совет ФПИ

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил вице-премьера и главу Минпромторга Дениса Мантурова председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований, который раньше возглавлял Дмитрий Рогозин, а также председателем наблюдательного совета «Роскосмоса», следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. 

Согласно указу, полномочия бывшего вице-премьера Юрия Борисова, который теперь возглавляет «Роскосмос», прекращаются и переходят под ответственность Мантурова. При этом Борисов, который ранее занимал пост председателя наблюдательного совета «Роскосмоса», останется его членом. Этим же указом Мантуров вошел в наблюдательный совет «Росатома». 

Этот указ является продолжением череды переназначений в правительстве, которые произошли в середине июля. Тогда в результате перестановок сократилось число вице-премьеров с 11 до 10, Путин отправил Борисова, ранее курировавшего космическую отрасль и оборонно-промышленный комплекс, в отставку и назначил на его место Мантурова, который совмещает две должности. Теперь Борисов возглавляет «Роскосмос» вместо Рогозина, будущее место работы которого пока неизвестно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных