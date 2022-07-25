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Технологии

Мишустин распределил между вице-премьерами высокотехнологичные направления экономики

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства. 

Первый зампред правительства Андрей Белоусов будет отвечать за направление высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли. Также он станет куратором развития технологий транспортной техники нового поколения. Виктория Абрамченко возьмет под контроль разработки, необходимые для мониторинга, прогнозирования состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения. 

Ответственность за развитие генетических технологий, биоинженерии и др. будет на Татьяне Голиковой. А Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, будет курировать развитие технологий в космической отрасли, а также мобильных сетей связи и квантовых сенсоров.

Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы. Под контролем Марата Хуснуллина теперь будут технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды. А Дмитрий Чернышенко займется развитием технологий искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики. Для этого президент предложил распределить отрасли между вице-премьерами. «И необходимо определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», — добавил президент РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных