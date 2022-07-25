Мишустин распределил между вице-премьерами высокотехнологичные направления экономики
Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник распределил между вице-премьерами кураторство в развитии технологий. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.
Первый зампред правительства Андрей Белоусов будет отвечать за направление высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли. Также он станет куратором развития технологий транспортной техники нового поколения. Виктория Абрамченко возьмет под контроль разработки, необходимые для мониторинга, прогнозирования состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения.
Ответственность за развитие генетических технологий, биоинженерии и др. будет на Татьяне Голиковой. А Денис Мантуров займется технологическим и атомным надзором, будет курировать развитие технологий в космической отрасли, а также мобильных сетей связи и квантовых сенсоров.
Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы. Под контролем Марата Хуснуллина теперь будут технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды. А Дмитрий Чернышенко займется развитием технологий искусственного интеллекта, квантовых вычислений и коммуникационных интернет-решений.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики. Для этого президент предложил распределить отрасли между вице-премьерами. «И необходимо определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», — добавил президент РФ.
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