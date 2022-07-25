Мишустин распределил между вице-премьерами высокотехнологичные направления экономики

Первый зампред правительства Андрей Белоусов будет отвечать за направление высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли. Также он станет куратором развития технологий транспортной техники нового поколения. Виктория Абрамченко возьмет под контроль разработки, необходимые для мониторинга, прогнозирования состояния окружающей среды и предотвращения ее загрязнения.