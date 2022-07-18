Газета
Технологии

Путин поручил Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину держать под особым контролем реализацию высокотехнологичных направлений экономики. Об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«Попросил бы председателя правительства взять реализацию высокотехнологичных направлений на особый контроль, как это уже произошло по проекту развития микроэлектроники», — сказал Путин.

Путин отметил, что сейчас за «всю эту поляну» отвечает вице-премьер Андрей Белоусов. Он добавил, что целесообразнее будет закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера. Контролировать же происходящее Путин попросил Мишустина. «И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», — подчеркнул президент РФ.

Ранее Путин призвал продолжить работу над увеличением продолжительности жизни в России. Он привел показатели за II квартал 2022 года. Так, средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. Путин назвал результат хорошим и отметил, что нужно и дальше двигаться к поставленной цели — «росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных