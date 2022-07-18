Путин поручил Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину держать под особым контролем реализацию высокотехнологичных направлений экономики. Об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
«Попросил бы председателя правительства взять реализацию высокотехнологичных направлений на особый контроль, как это уже произошло по проекту развития микроэлектроники», — сказал Путин.
Путин отметил, что сейчас за «всю эту поляну» отвечает вице-премьер Андрей Белоусов. Он добавил, что целесообразнее будет закрепить за каждым направлением ответственного в ранге вице-премьера. Контролировать же происходящее Путин попросил Мишустина. «И необходимо здесь определять более амбициозные показатели, исходя из сегодняшних потребностей нашей экономики», — подчеркнул президент РФ.
Ранее Путин призвал продолжить работу над увеличением продолжительности жизни в России. Он привел показатели за II квартал 2022 года. Так, средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. Путин назвал результат хорошим и отметил, что нужно и дальше двигаться к поставленной цели — «росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году».
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