Путин поручил Мишустину взять под контроль высокотехнологичные направления экономики

Ранее Путин призвал продолжить работу над увеличением продолжительности жизни в России. Он привел показатели за II квартал 2022 года. Так, средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г. Путин назвал результат хорошим и отметил, что нужно и дальше двигаться к поставленной цели — «росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году».