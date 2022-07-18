Путин призвал продолжить работу над увеличением продолжительности жизни в России
Средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г., сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.
«По итогам II квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 г. – допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 г.», — отметил Путин.
По его словам, этот показатель во многом является интегральным для усилий властей по формированию комфортных условий жизни граждан и укреплению их здоровья. В связи с этим президент напомнил, что ранее поручил правительству ускорить принятие и реализацию программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С, однако работа по ним до сих пор не началась.
В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г.
В конце мая официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что средняя продолжительность жизни в мире в период пандемии сократилась на два года. В ее презентации говорилось, что показатель снизился с 72,5 до 71 года.
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