Путин призвал продолжить работу над увеличением продолжительности жизни в России

По его словам, этот показатель во многом является интегральным для усилий властей по формированию комфортных условий жизни граждан и укреплению их здоровья. В связи с этим президент напомнил, что ранее поручил правительству ускорить принятие и реализацию программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С, однако работа по ним до сих пор не началась.