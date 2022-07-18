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Путин призвал продолжить работу над увеличением продолжительности жизни в России

Ведомости

Средняя продолжительность жизни в России за II квартал 2022 г. превысила 73 года, а смертность снизилась до уровня 2019 г., сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Стенограмма заседания опубликована на сайте Кремля.

«По итогам II квартала этого года смертность, слава богу, снизилась у нас в России до уровня 2019 г. – допандемийного года, а продолжительность жизни за этот же квартальный период, по предварительным оценкам, превысила 73 года. В целом это хороший результат, но важно устойчиво двигаться к поставленной цели – росту продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 г.», — отметил Путин.

По его словам, этот показатель во многом является интегральным для усилий властей по формированию комфортных условий жизни граждан и укреплению их здоровья. В связи с этим президент напомнил, что ранее поручил правительству ускорить принятие и реализацию программ по борьбе с сахарным диабетом и гепатитом С, однако работа по ним до сих пор не началась. 

В конце 2021 г. Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании к Федеральному собранию президент поручил увеличить продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2030 г. 

В конце мая официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович сообщила, что средняя продолжительность жизни в мире в период пандемии сократилась на два года. В ее презентации говорилось, что показатель снизился с 72,5 до 71 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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