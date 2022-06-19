Борьбу с никотиновой зависимостью предложили включить в ОМС

Нарколог, заслуженный врач РФ Олег Кутушев напомнил, что сейчас помощь при лечении от никотиновой зависимости может оказываться бесплатно, но за счет региональных средств – по программам субъектов РФ. Но он полагает, что передвинуть лечение с регионального уровня на федеральный «хорошая идея»: «Это такая болезнь, которая затрагивает слишком большое количество людей, а люди не очень охотно идут в наркологические диспансеры за помощью, боясь стигматизации». По его мнению, ситуацию можно было бы изменить, если бы за такой помощью люди могли бы обращаться в свои поликлиники и получать помощь по ОМС.