Борьбу с никотиновой зависимостью предложили включить в ОМС

Борьбу с никотиновой зависимостью предложили включить в ОМСЭксперты предложили дополнить существующие запреты в этой сфере
Ввести оказание медицинской помощи по лечению никотиновой зависимости в программу ОМС предложил на ПМЭФе руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Давид Заридзе. «Помимо антитабачной пропаганды, запрета на курение в общественных местах и других популярных и эффективных методов борьбы с курением необходимо предпринять какие-то новые шаги», – сказал он.
В числе таких «новых шагов» он предложил «создать сеть доступных центров для лечения табачной, никотиновой зависимости» и «лечить никотиновую зависимость бесплатно, т. е. в рамках ОМС»: «Никотиновая зависимость – это болезнь, и она фигурирует в Международной классификации болезней ВОЗ».
«Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Нарколог, заслуженный врач РФ Олег Кутушев напомнил, что сейчас помощь при лечении от никотиновой зависимости может оказываться бесплатно, но за счет региональных средств – по программам субъектов РФ. Но он полагает, что передвинуть лечение с регионального уровня на федеральный «хорошая идея»: «Это такая болезнь, которая затрагивает слишком большое количество людей, а люди не очень охотно идут в наркологические диспансеры за помощью, боясь стигматизации». По его мнению, ситуацию можно было бы изменить, если бы за такой помощью люди могли бы обращаться в свои поликлиники и получать помощь по ОМС.
В 2020 г. с аналогичным предложением о переводе лечения никотиновой зависимости в ОМС выступал депутат Госдумы Борис Менделевич («Единая Россия»). Он отмечал, что работать с такими пациентами, в том числе вести профилактическую работу, должны поликлиники и предлагал разработать в рамках ОМС комплексную систему, включающую психотерапию и фармакологию. Инициативу Заридзе он комментировать «Ведомостям» не стал.
В 2021 г. правительство утвердило дорожную карту по реализации концепции государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции до 2035 г. Она была утверждена в 2019 г., ее цель – сократить число курильщиков с 29% от населения России до 21%, достичь максимального снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением.
Также в рамках концепции должна сократиться розничная продажа сигарет на душу населения, которая к концу 2018 г. составляла 1600 штук. К 2035 г. страна должна достигнуть показателя 1000 штук. Для этого планируется, в частности, усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции, ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, чтобы «не вводить в заблуждение потребителей».
Депутат Артем Кирьянов («Единая Россия»), присутствовавший на сессии ПМЭФа, призвал к внедрению целостного подхода в борьбе с табакокурением и предложил «ориентироваться на те подходы, которые уже зарекомендовали себя в экологической сфере – постепенное формирование здоровой экосистемы за счет инвестиций в разумное снижение факторов риска»: «Концепция «кури и умри», либо «не кури и живи здоровым» – неприемлема. Надо очень мягко подходить к людям».
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов заявил о своем «двояком отношении» к инициативе погружения никотиновой зависимости в ОМС: «Для этого (борьбы с никотиновой зависимостью. – «Ведомости») потребуется оплачивать работу психолога, но, как правило, она не входит в ОМС. С другой стороны, многие жители страны относятся к табакокурению как к некой бытовой вредности и сами сознательно начинают ее потреблять».
Он также предположил: если провести опрос о такой инициативе среди населения, то «его значительная часть будет настроена негативно», так как на новые позиции в ОМС будут направлены средства, которые, например, могли бы быть направлены на полное и всестороннее лечение хронических заболеваний.