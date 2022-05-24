В ВОЗ заявили о сокращении продолжительности жизни в пандемию на два года

«Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире», — заявила Вуйнович (цитата по «РИА Новости»). В презентации, которую представила Вуйнович, говорится, что продолжительность жизни в мире снизилась впервые с 1950 г. Показатель опустился с 72,5 до 71 года.