В ВОЗ заявили о сокращении продолжительности жизни в пандемию на два года
Продолжительность жизни в мире во время пандемии сократилась на два года, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович на IV Международном конгрессе «Health Age. Активное долголетие».
«Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире», — заявила Вуйнович (цитата по «РИА Новости»). В презентации, которую представила Вуйнович, говорится, что продолжительность жизни в мире снизилась впервые с 1950 г. Показатель опустился с 72,5 до 71 года.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в России сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании Федеральному собранию Путин поручил к 2030 г. увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.