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Общество

В ВОЗ заявили о сокращении продолжительности жизни в пандемию на два года

Ведомости

Продолжительность жизни в мире во время пандемии сократилась на два года, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович на IV Международном конгрессе «Health Age. Активное долголетие».

«Пандемия показала, вы видите сейчас, 20 мая ВОЗ объявила новый свой отчёт о расчёте смертности, который чётко показывает, что мы потеряли два года продолжительности жизни в мире», — заявила Вуйнович (цитата по «РИА Новости»). В презентации, которую представила Вуйнович, говорится, что продолжительность жизни в мире снизилась впервые с 1950 г. Показатель опустился с 72,5 до 71 года.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что на фоне пандемии коронавируса продолжительность жизни в России сократилась с 71,5 до 70,1 года. В послании Федеральному собранию Путин поручил к 2030 г. увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных