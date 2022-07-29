Хуснуллин займется нормализацией жизни в Донбассе в преддверии зимы
Президент России Владимир Путин поставил перед зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным задачу по созданию «нормальных, человеческих условий» для жизни в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) в преддверии зимы, сообщает пресс-служба Кремля.
«Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — заявил Путин в беседе с Хуснуллиным.
Также Путин сказал, чтобы зампред правительства занялся содействием в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке. «Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе – что касается многопрофильного медицинского центра – это можно сделать с ФМБА», — отметил Путин.
Мариуполь (ДНР) был освобожден союзными силами в ходе специальной военной операции. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. Чуть позже был установлен контроль и над заводом «Азовсталь».
28 июля стало известно, что в Мариуполе стартовало вещание российских телеканалов и радио. Пока его запустили в тестовом режиме специалисты ГУП ДНР «РТПЦ».
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