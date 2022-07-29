Хуснуллин займется нормализацией жизни в Донбассе в преддверии зимы

Также Путин сказал, чтобы зампред правительства занялся содействием в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке. «Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе – что касается многопрофильного медицинского центра – это можно сделать с ФМБА», — отметил Путин.