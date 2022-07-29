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Хуснуллин займется нормализацией жизни в Донбассе в преддверии зимы

Ведомости

Президент России Владимир Путин поставил перед зампредом правительства РФ Маратом Хуснуллиным задачу по созданию «нормальных, человеческих условий» для жизни в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) в преддверии зимы, сообщает пресс-служба Кремля.

«Тем более что сейчас разгар лета, но всё-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — заявил Путин в беседе с Хуснуллиным.

Также Путин сказал, чтобы зампред правительства занялся содействием в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке. «Думаю, что в течение пары лет точно и то, и другое может быть построено, тем более что в Мариуполе – что касается многопрофильного медицинского центра – это можно сделать с ФМБА», — отметил Путин.

Мариуполь (ДНР) был освобожден союзными силами в ходе специальной военной операции. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. Чуть позже был установлен контроль и над заводом «Азовсталь».

28 июля стало известно, что в Мариуполе стартовало вещание российских телеканалов и радио. Пока его запустили в тестовом режиме специалисты ГУП ДНР «РТПЦ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных