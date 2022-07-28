В Мариуполе запустили вещание российских телеканалов и радио
В Мариуполе стартовало вещание российских телеканалов и радио, сообщает пресс-служба министерства связи Донецкой народной республики. Пока оно запущено в тестовом режиме специалистами ГУП ДНР «РТПЦ».
Теперь в городе среди доступных каналов для просмотра есть «Первый канал», «Россия 1 Крым», «Матч!», «5 канал», «Россия Культура», «Россия 24 Крым», «НТВ», «Карусель», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «Луганск 24» и др.
Среди радиостанций стали доступны «Радио России Крым», «Маяк» и «Вести ФМ». «На радиочастоте 88,0 МГц — радиостанция «Маяк»; на радиочастоте 90,4 — радиостанция «Радио России»; на радиочастоте 106,9 — радиостанция «Вести ФМ», — отмечается в сообщении.
После начала специальной военной операции 24 февраля российские военные начали вести бои в Мариуполе. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города. 4 мая Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии, в городе налаживается мирная жизнь. 20 мая министр доложил Путину о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
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