Блинкен обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

«У нас состоялся откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял предложение об освобождении Пола Уилана и Бритни Грайнер. Я также подчеркнул, что мир ожидает, что Россия выполнит свои обязательства по соглашению, достигнутому с Турцией, Украиной и ООН в отношении поставок зерна из Украины», — рассказал Блинкен.