Блинкен обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе брифинга, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обмен заключенными и ситуацию на Украине. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале госдепа.
«У нас состоялся откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял предложение об освобождении Пола Уилана и Бритни Грайнер. Я также подчеркнул, что мир ожидает, что Россия выполнит свои обязательства по соглашению, достигнутому с Турцией, Украиной и ООН в отношении поставок зерна из Украины», — рассказал Блинкен.
Он добавил, что США введут новые санкции, если Россия решит аннексировать украинские территории. «Эти планы никогда не будут приняты, мир не признает аннексию. Мы наложим новые санкции на Россию, если она продолжит это», — подчеркнул он.
В МИД России рассказали, что Лавров изложил Блинкену принципиальные подходы России в свете спецоперации и подчеркнул, что ее задачи будут полностью выполнены. «В данном контексте внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — отметили в министерстве.
Лавров подчеркнул, что российские войска строго соблюдают нормы международного права, а на освобожденных территориях наладили системную работу по возвращению к нормальной жизни.
Кроме того, министр рассказал Блинкену о деталях сделки по вывозу зерна с Украины, а также по продвижению экспорта российских продуктов и удобрений. Он отметил, что ситуация осложняется санкциями США.
«Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — подчеркнули в МИДе.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон в июне предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стороны ведут переговоры по этому вопросу, но пока не достигли конкретных решений.
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