Газета
Политика

Блинкен обсудил с Лавровым Украину и обмен заключенными

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе брифинга, что обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обмен заключенными и ситуацию на Украине. Трансляция брифинга велась на Youtube-канале госдепа.

«У нас состоялся откровенный и прямой разговор. Я настаивал на том, чтобы Кремль принял предложение об освобождении Пола Уилана и Бритни Грайнер. Я также подчеркнул, что мир ожидает, что Россия выполнит свои обязательства по соглашению, достигнутому с Турцией, Украиной и ООН в отношении поставок зерна из Украины», — рассказал Блинкен.

Он добавил, что США введут новые санкции, если Россия решит аннексировать украинские территории. «Эти планы никогда не будут приняты, мир не признает аннексию. Мы наложим новые санкции на Россию, если она продолжит это», — подчеркнул он.

В МИД России рассказали, что Лавров изложил Блинкену принципиальные подходы России в свете спецоперации и подчеркнул, что ее задачи будут полностью выполнены. «В данном контексте внимание госсекретаря было обращено на то, что продолжающаяся накачка ВСУ и нацбатальонов американским и натовским оружием, которое масштабно применяется против мирного населения, лишь продлевает агонию режима в Киеве, затягивая конфликт и умножая жертвы», — отметили в министерстве.

Лавров подчеркнул, что российские войска строго соблюдают нормы международного права, а на освобожденных территориях наладили системную работу по возвращению к нормальной жизни.

Кроме того, министр рассказал Блинкену о деталях сделки по вывозу зерна с Украины, а также по продвижению экспорта российских продуктов и удобрений. Он отметил, что ситуация осложняется санкциями США.

«Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений, остро нуждающихся в нормализации. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим профессионального, без спекулятивных информационных вбросов, диалога в режиме «тихой дипломатии», — подчеркнули в МИДе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон в июне предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что стороны ведут переговоры по этому вопросу, но пока не достигли конкретных решений.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Захарова: Лавров обсудит с Блинкеном обмен осужденными, когда позволит время

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных