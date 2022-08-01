Новая Зеландия ввела санкции против РЖД и «Согаза»

Также министр напомнила, что Новая Зеландия и до этого оказывала экономическое давление на Россию. Речь идет о мартовских санкциях, которые включают «запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и на пересечение судами или самолетами границ Новой Зеландии».