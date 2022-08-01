Новая Зеландия ввела санкции против РЖД и «Согаза»
Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении России. Ограничения касаются российского военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута на официальном сайте правительства Новой Зеландии.
«Мы ввели санкции против Вооруженных сил России и ряда оборонных структур, ответственных за поставку оружия и военного оборудования», — рассказала глава новозеландского МИД. Махута добавила, что в «черный» список попали РЖД, страховая компания «Согаз» и оборонные предприятия, которые, по мнению властей страны, занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для армии России.
Также министр напомнила, что Новая Зеландия и до этого оказывала экономическое давление на Россию. Речь идет о мартовских санкциях, которые включают «запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и на пересечение судами или самолетами границ Новой Зеландии».
В свою очередь Россия тоже ввела против Новой Зеландии ряд ограничительных мер. Так, 30 июля под санкции попали еще 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня». В частности, речь идет о заместителе министра обороны Новой Зеландии Майке Ядли, журналистах газеты The New Zealand Herald Мэтью Хутоне и Джоне Энтони, мэре Веллингтона Эндрю Фостере и др.
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