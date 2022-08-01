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Новая Зеландия ввела санкции против РЖД и «Согаза»

Ведомости

Правительство Новой Зеландии объявило о новом пакете санкций в отношении России. Ограничения касаются российского военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Нанаия Махута на официальном сайте правительства Новой Зеландии. 

«Мы ввели санкции против Вооруженных сил России и ряда оборонных структур, ответственных за поставку оружия и военного оборудования», — рассказала глава новозеландского МИД. Махута добавила, что в «черный» список попали РЖД, страховая компания «Согаз» и оборонные предприятия, которые, по мнению властей страны, занимаются исследованиями, производством и испытаниями военной техники для армии России.

Также министр напомнила, что Новая Зеландия и до этого оказывала экономическое давление на Россию. Речь идет о мартовских санкциях, которые включают «запреты на поездки, замораживание активов, запреты на финансовые операции и на пересечение судами или самолетами границ Новой Зеландии».

Ранее в санкционный список страны также попали более 650 граждан России, включая президента РФ Владимира Путина и депутатов Госдумы. Кроме того, под санкциями оказались 93 российские компании и организации, в том числе «Газпром», Сбербанк, Центробанк и ВТБ.

В свою очередь Россия тоже ввела против Новой Зеландии ряд ограничительных мер. Так, 30 июля под санкции попали еще 32 новозеландца из числа руководителей муниципальных органов, силовых структур и журналистов, «формирующих русофобскую повестку дня». В частности, речь идет о заместителе министра обороны Новой Зеландии Майке Ядли, журналистах газеты The New Zealand Herald Мэтью Хутоне и Джоне Энтони, мэре Веллингтона Эндрю Фостере и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных