Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

О готовящемся назначении Крутого на должность посла Белоруссии в России стало известно 22 июля. Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых согласовал назначение нового посла. Ранее эту должность занимал Владимир Семашко с 2018 г. по 2022 г. Должность замглавы администрации президента, которую до этого занимал Семашко, в свою очередь, получил бывший посол Белоруссии в Великобритании Максим Ермолович. 29 июля Белоруссия отозвала Ермоловича «в связи с целым рядом недружественных шагов» Лондона».