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Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность нового посла в России Дмитрия Крутого, сообщает агентство «БелТА». Ранее Крутой занимал пост заместителя главы администрации президента.

Помимо этого, Крутой также будет занимать должности представителя Белоруссии при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает агентство.

О готовящемся назначении Крутого на должность посла Белоруссии в России стало известно 22 июля. Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых согласовал назначение нового посла. Ранее эту должность занимал Владимир Семашко с 2018 г. по 2022 г. Должность замглавы администрации президента, которую до этого занимал Семашко, в свою очередь, получил бывший посол Белоруссии в Великобритании Максим Ермолович. 29 июля Белоруссия отозвала Ермоловича «в связи с целым рядом недружественных шагов» Лондона».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных