Лукашенко назначил нового посла Белоруссии в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил на должность нового посла в России Дмитрия Крутого, сообщает агентство «БелТА». Ранее Крутой занимал пост заместителя главы администрации президента.
Помимо этого, Крутой также будет занимать должности представителя Белоруссии при Экономическом совете Содружества Независимых Государств, специальным представителем республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает агентство.
О готовящемся назначении Крутого на должность посла Белоруссии в России стало известно 22 июля. Лукашенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых согласовал назначение нового посла. Ранее эту должность занимал Владимир Семашко с 2018 г. по 2022 г. Должность замглавы администрации президента, которую до этого занимал Семашко, в свою очередь, получил бывший посол Белоруссии в Великобритании Максим Ермолович. 29 июля Белоруссия отозвала Ермоловича «в связи с целым рядом недружественных шагов» Лондона».
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