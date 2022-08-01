В Кремле заявили о поддержке Сербии в ситуации с Косово
Россия поддерживает Сербию и косовских сербов в новом кризисе в частично признанной республике Косово, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это [закон властей Косово об отмене сербских документов] абсолютно необоснованные требования. Слава богу, удалось обострение ночью избежать. Но это ситуация лишь отложена на один месяц», – рассказал он.
Песков добавил, что Россия призывает стороны к благоразумию и конструктивному диалогу, а страны, признавшие независимость республики, – предостеречь власти Косово «на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации».
На вопрос журналистов о том, допускают ли в Кремле вступление Сербии в ОДКБ или подписание договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи между Россией и Сербией, Песков заявил, что подобных вопросов в повестке не было.
Ранее правительство Косова заявило, что планирует признать сербские документы на территории Косово недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.
Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в республике готовят операцию против сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики. В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.
В результате правительство Косово перенесло дату вступления закона в силу с 1 августа на 1 сентября 2022 г. Официальные лица также поблагодарили посла США в Косове Джеффри Ховени за вклад в урегулирование ситуации.
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