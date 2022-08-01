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В Кремле заявили о поддержке Сербии в ситуации с Косово

Ведомости

Россия поддерживает Сербию и косовских сербов в новом кризисе в частично признанной республике Косово, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это [закон властей Косово об отмене сербских документов] абсолютно необоснованные требования. Слава богу, удалось обострение ночью избежать. Но это ситуация лишь отложена на один месяц», – рассказал он.

Песков добавил, что Россия призывает стороны к благоразумию и конструктивному диалогу, а страны, признавшие независимость республики, –  предостеречь власти Косово «на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации».

На вопрос журналистов о том, допускают ли в Кремле вступление Сербии в ОДКБ или подписание договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи между Россией и Сербией, Песков заявил, что подобных вопросов в повестке не было.

Ранее правительство Косова заявило, что планирует признать сербские документы на территории Косово недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в республике готовят операцию против сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики. В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.

В результате правительство Косово перенесло дату вступления закона в силу с 1 августа на 1 сентября 2022 г. Официальные лица также поблагодарили посла США в Косове Джеффри Ховени за вклад в урегулирование ситуации.

Ранее по теме: Новый кризис в частично признанной Республике Косово заморозили до осени

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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