В Косово отложили принятие закона о запрете сербских документов
Правительство Косово приняло решение отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей самопровозглашенного образования.
В сообщении говорится, что президент Косова Вьоса Османи, премьер-министр страны Альбин Курти и его заместители Бесник Бислими и Доника Гервалла провели ряд встреч с американскими и другими международными представителями.
После этого власти республики решили перенести дату вступления закона в силу с 1 августа на 1 сентября 2022 г. «Когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова», — уточняется в заявлении. Официальные лица также поблагодарили посла США в Косове Джеффри Ховени за вклад в урегулирование ситуации.
Ранее правительство Косова заявило, что планирует признать сербские документы на территории Косово недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.
Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в республике готовят операцию против сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики. В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.
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