В Косово отложили принятие закона о запрете сербских документов

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в республике готовят операцию против сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики. В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.