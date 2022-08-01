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В Косово отложили принятие закона о запрете сербских документов

Ведомости

Правительство Косово приняло решение отложить принятие закона о непризнании сербских документов на территории непризнанной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление властей самопровозглашенного образования.

В сообщении говорится, что президент Косова Вьоса Османи, премьер-министр страны Альбин Курти и его заместители Бесник Бислими и Доника Гервалла провели ряд встреч с американскими и другими международными представителями.

После этого власти республики решили перенести дату вступления закона в силу с 1 августа на 1 сентября 2022 г. «Когда будут убраны все баррикады и установлена полная свобода [передвижения] на севере Косова», — уточняется в заявлении. Официальные лица также поблагодарили посла США в Косове Джеффри Ховени за вклад в урегулирование ситуации.

Ранее правительство Косова заявило, что планирует признать сербские документы на территории Косово недействительными. Въезжающие в непризнанное образование сербы будут получать временный документ о пересечении границы. Такое решение власти Приштины приняли в ответ на нежелание Белграда признавать удостоверения, выданные в Косове.

Позже президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в республике готовят операцию против сербов, проживающих на территории самопровозглашенной республики. В воскресенье вечером ситуация резко обострилась после того, как полиция непризнанной республики закрыла КПП на административной линии с Сербией. В ответ сербы, живущие на севере Косова, вышли на демонстрации и начали строить баррикады на трассах. Еще в нескольких городах зазвучали сирены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных