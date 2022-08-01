Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство
Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва, сообщила пресс-служба президента республики.
«В соответствии со ст. 99, п.5 конституции республики Болгарии президент Румен Радев 2 августа 2022 г. подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва», – говорится в сообщении.
Другим указом глава государства назначил временное правительство, которое возглавит вице-премьер Галаб Донев, занимавший до этого пост секретаря президента по социальной политике и здравоохранению. Выборы в парламент страны назначены на 2 октября.
22 июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку правительства страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 115. Для одобрения вотума необходимо было набрать 121 голос депутатов. На следующий день премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что ответственность за вынесение вотума недоверия его правительству несут три политика и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
Речь идет о бизнесмене и бывшем депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове – депутаты его партии выдвинули вотум недоверия правительству, а также главе партии «Есть такой народ» Слави Трифонове – его партия вышла из правительственной коалиции.
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