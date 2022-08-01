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Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

Ведомости

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва, сообщила пресс-служба президента республики.

«В соответствии со ст. 99, п.5 конституции республики Болгарии президент Румен Радев 2 августа 2022 г. подписал указ о роспуске Национального собрания 47-го созыва», – говорится в сообщении.

Другим указом глава государства назначил временное правительство, которое возглавит вице-премьер Галаб Донев, занимавший до этого пост секретаря президента по социальной политике и здравоохранению. Выборы в парламент страны назначены на 2 октября. 

22 июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку правительства страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 115. Для одобрения вотума необходимо было набрать 121 голос депутатов. На следующий день премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что ответственность за вынесение вотума недоверия его правительству несут три политика и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Речь идет о бизнесмене и бывшем депутате Деляне Пеевски, бывшем премьер-министре и главе партии ГЕРБ Бойко Борисове – депутаты его партии выдвинули вотум недоверия правительству, а также главе партии «Есть такой народ» Слави Трифонове – его партия вышла из правительственной коалиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных