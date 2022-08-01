Президент Болгарии распустил парламент и назначил временное правительство

22 июня парламент Болгарии проголосовал за вотум недоверия и отставку правительства страны. За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 115. Для одобрения вотума необходимо было набрать 121 голос депутатов. На следующий день премьер-министр страны Кирил Петков заявил, что ответственность за вынесение вотума недоверия его правительству несут три политика и посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.