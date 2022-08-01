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Папа римский посетит Казахстан

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Папа римский Франциск приедет в Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила пресс-служба президента республики на своей странице в Twitter.

«По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 г.», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. Информацию о визите подтвердили в Ватикане. «Принимая приглашение гражданских и церковных властей, папа Франциск совершит объявленное апостольское путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года с посещением города Нур-Султан по случаю VII съезда лидеров мировых и традиционных религий», — заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

I съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 23-24 сентября 2003 г. в Астане (с 2019 г. — Нур-Султан). В форуме приняли участие представители 17 религиозных организаций ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, синтоизма, даосизма и других конфессий из 13 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Седьмой съезд ранее планировался на 15-16 июня 2021 г., однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Последний раз глава католической церкви посещал Казахстан в сентябре 2001 г. — в страну приезжал папа римский Иоанн Павел II по приглашению экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных