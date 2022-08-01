Папа римский посетит Казахстан

В пресс-службе отметили, что в рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. Информацию о визите подтвердили в Ватикане. «Принимая приглашение гражданских и церковных властей, папа Франциск совершит объявленное апостольское путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года с посещением города Нур-Султан по случаю VII съезда лидеров мировых и традиционных религий», — заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.