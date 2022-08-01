Папа римский посетит Казахстан
Папа римский Франциск приедет в Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября, сообщила пресс-служба президента республики на своей странице в Twitter.
«По приглашению президента Касым-Жомарта Токаева папа римский Франциск посетит Казахстан с государственным визитом 13-15 сентября 2022 г.», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в рамках визита запланированы встречи с высшим руководством страны, а также участие в VII съезде лидеров мировых и традиционных религий. Информацию о визите подтвердили в Ватикане. «Принимая приглашение гражданских и церковных властей, папа Франциск совершит объявленное апостольское путешествие в Казахстан с 13 по 15 сентября текущего года с посещением города Нур-Султан по случаю VII съезда лидеров мировых и традиционных религий», — заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
I съезд лидеров мировых и традиционных религий состоялся 23-24 сентября 2003 г. в Астане (с 2019 г. — Нур-Султан). В форуме приняли участие представители 17 религиозных организаций ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, синтоизма, даосизма и других конфессий из 13 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока. Седьмой съезд ранее планировался на 15-16 июня 2021 г., однако был перенесен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
Последний раз глава католической церкви посещал Казахстан в сентябре 2001 г. — в страну приезжал папа римский Иоанн Павел II по приглашению экс-президента республики Нурсултана Назарбаева.
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