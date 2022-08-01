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ООН планирует закупить у Украины 30 000 тонн пшеницы

Ведомости

Всемирная продовольственная программа ООН планирует в ближайшие дни вывезти из Одессы груз в 30 000 т пшеницы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

«В соответствии с гуманитарным духом этой инициативы Всемирная продовольственная программа (ВПП) также планирует на первом этапе закупить, загрузить и отправить 30 000 т пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне. Более подробную информацию ВПП предоставит в ближайшие дни», – сказано в заявлении.

Гутерриш также приветствовал действия Совместного координационного центра, созданного 27 июля в Стамбуле под эгидой ООН, благодаря которым стала возможна первая отправка зерна из порта Украины. 

Сегодня утром из порта Одессы вышло первое с 26 февраля торговое судно, груженое 26 527 т кукурузы. Корабль под флагом Сьерра-Леоне направился в Ливан. Завтра, 2 августа, он прибудет в порт Турции в рамках Черноморской договоренности по вывозу зерна и продовольствия из заблокированных портов Украины. Соглашение было подписано 22 июля в Стамбуле представителями Украины, Турции и ООН. Позже аналогичный документ был подписан представителями России, Турции и ООН.

Зерно оказалось заблокировано в украинских портах Одессы, Южного и Черноморска с начала проведения СВО на территории Украины. Местные власти и ООН обвиняли Россию в надвигающемся продовольственном кризисе, Россия, в свою очередь, говорила о невозможности вывести корабли из портов из-за украинских мин в море. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных