ООН планирует закупить у Украины 30 000 тонн пшеницы
Всемирная продовольственная программа ООН планирует в ближайшие дни вывезти из Одессы груз в 30 000 т пшеницы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
«В соответствии с гуманитарным духом этой инициативы Всемирная продовольственная программа (ВПП) также планирует на первом этапе закупить, загрузить и отправить 30 000 т пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне. Более подробную информацию ВПП предоставит в ближайшие дни», – сказано в заявлении.
Гутерриш также приветствовал действия Совместного координационного центра, созданного 27 июля в Стамбуле под эгидой ООН, благодаря которым стала возможна первая отправка зерна из порта Украины.
Сегодня утром из порта Одессы вышло первое с 26 февраля торговое судно, груженое 26 527 т кукурузы. Корабль под флагом Сьерра-Леоне направился в Ливан. Завтра, 2 августа, он прибудет в порт Турции в рамках Черноморской договоренности по вывозу зерна и продовольствия из заблокированных портов Украины. Соглашение было подписано 22 июля в Стамбуле представителями Украины, Турции и ООН. Позже аналогичный документ был подписан представителями России, Турции и ООН.
Зерно оказалось заблокировано в украинских портах Одессы, Южного и Черноморска с начала проведения СВО на территории Украины. Местные власти и ООН обвиняли Россию в надвигающемся продовольственном кризисе, Россия, в свою очередь, говорила о невозможности вывести корабли из портов из-за украинских мин в море.
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