ООН планирует закупить у Украины 30 000 тонн пшеницы

Сегодня утром из порта Одессы вышло первое с 26 февраля торговое судно, груженое 26 527 т кукурузы. Корабль под флагом Сьерра-Леоне направился в Ливан. Завтра, 2 августа, он прибудет в порт Турции в рамках Черноморской договоренности по вывозу зерна и продовольствия из заблокированных портов Украины. Соглашение было подписано 22 июля в Стамбуле представителями Украины, Турции и ООН. Позже аналогичный документ был подписан представителями России, Турции и ООН.