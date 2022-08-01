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Минобороны Турции сообщило об отправке первого судна с зерном из Одессы

Ведомости

Первое судно с украинским зерном должно было выйти из порта Одессы в 8:30 ч 1 августа, сообщило Минобороны Турции. Судно под флагом Сьерра-Леоне повезет кукурузу в Ливан.

«Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени и направится в Ливан», — говорится в сообщении министерства. 

Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что с высокой вероятностью первое судно с украинским зерном отправится из портов страны 1 августа. По его словам, власти Турции находятся в постоянном контакте с украинской и российской стороной, а корабли уже готовы выйти из порта Одессы. 

22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна. 

Зерно оказалось заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Украинские власти и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных