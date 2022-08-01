Минобороны Турции сообщило об отправке первого судна с зерном из Одессы

22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна.