Минобороны Турции сообщило об отправке первого судна с зерном из Одессы
Первое судно с украинским зерном должно было выйти из порта Одессы в 8:30 ч 1 августа, сообщило Минобороны Турции. Судно под флагом Сьерра-Леоне повезет кукурузу в Ливан.
«Согласно договоренности, судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженое кукурузой, выйдет из порта Одессы в 08:30 по местному времени и направится в Ливан», — говорится в сообщении министерства.
Накануне официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что с высокой вероятностью первое судно с украинским зерном отправится из портов страны 1 августа. По его словам, власти Турции находятся в постоянном контакте с украинской и российской стороной, а корабли уже готовы выйти из порта Одессы.
22 июля представители Украины, Турции и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работу совместный координационный центр по вывозу зерна.
Зерно оказалось заблокировано в морских портах Украины с начала спецоперации России в стране. Украинские власти и ООН обвиняли в блокировании судов Россию. Министерство обороны России настаивало, что корабли не могут выйти из портов из-за украинских мин в море.
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