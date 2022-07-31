Власти Турции назвали дату отправки первого судна с украинским зерном
Высока вероятность того, что первое судно с зерном покинет Украину 1 августа, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины», — приводит слова представителя президента турецкая газета Star.
Калын отметил, что власти Турции находятся «в постоянном контакте» с украинской и российской сторонами. По словам представителя президента Турции, корабли готовы выйти из порта Одессы.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
27 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале работы Совместного координационного центра по зерну в Стамбуле. Его создание прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Вся деятельность центра будет координироваться из ООН.