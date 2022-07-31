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Экономика

Власти Турции назвали дату отправки первого судна с украинским зерном

Ведомости

Высока вероятность того, что первое судно с зерном покинет Украину 1 августа, сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Завтра утром может отправиться первое судно с зерном с Украины», — приводит слова представителя президента турецкая газета Star.

Калын отметил, что власти Турции находятся «в постоянном контакте» с украинской и российской сторонами. По словам представителя президента Турции, корабли готовы выйти из порта Одессы.

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

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27 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале работы Совместного координационного центра по зерну в Стамбуле. Его создание прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Вся деятельность центра будет координироваться из ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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