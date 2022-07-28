В ООН сообщили о включении в сделку по зерну удобрений

Он отметил, что первое судно с украинским зерном может отправиться в ближайшие дни, и выразил надежду, что это произойдет 29 июля. По словам Гриффитса, наблюдатели ООН и Турции будут находиться в порту Одессы, чтобы убедиться, что идет отгрузка зерна и выход судов. В турецком порту будут инспектировать судна, которые пойдут в украинские порты, чтобы убедиться, что на них нет контрабанды и оружия, добавил он.