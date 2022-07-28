В ООН сообщили о включении в сделку по зерну удобрений
Договоренности по экспорту украинского зерна предусматривают также вывоз удобрений, сообщил заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе брифинга.
«Сначала мы сосредоточились на зерне, но в последние дни переговоров включили также и удобрения», — рассказал Гриффитс (цитата по ТАСС). Гриффитс подчеркнул, что без доступа к удобрениям в ноябре-декабре может возникнуть новый продовольственный кризис.
Он отметил, что первое судно с украинским зерном может отправиться в ближайшие дни, и выразил надежду, что это произойдет 29 июля. По словам Гриффитса, наблюдатели ООН и Турции будут находиться в порту Одессы, чтобы убедиться, что идет отгрузка зерна и выход судов. В турецком порту будут инспектировать судна, которые пойдут в украинские порты, чтобы убедиться, что на них нет контрабанды и оружия, добавил он.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
27 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о начале работы Совместного координационного центра по зерну в Стамбуле. Его создание прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Вся деятельность центра будет координироваться из ООН.
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