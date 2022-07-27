Минобороны Турции объявило о начале работы координационного центра по зерну

«Свыше 25 млн т зерна, находящихся в портах Украины, необходимо безопасно и, главное, в кратчайшие сроки перевезти на мировые рынки, в связи с чем возникла необходимость создания безопасного морского коридора», — сказал Акар. Также, по словам главы минобороны Турции, первоначальное соглашение рассчитано на 120 дней, однако позже его могут продлить, если стороны будут согласны.