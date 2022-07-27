Минобороны Турции объявило о начале работы координационного центра по зерну
Координационный центр по транспортировке зерна начал работу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу турецкого министерства обороны Хулуси Акара. Его создание прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Вся деятельность центра будет координироваться из ООН.
«Свыше 25 млн т зерна, находящихся в портах Украины, необходимо безопасно и, главное, в кратчайшие сроки перевезти на мировые рынки, в связи с чем возникла необходимость создания безопасного морского коридора», — сказал Акар. Также, по словам главы минобороны Турции, первоначальное соглашение рассчитано на 120 дней, однако позже его могут продлить, если стороны будут согласны.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
26 июня Минобороны России сообщило, что совместный координационный центр по вывозу зерновых с Украины начал работать в Стамбуле. «В соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» начал свою работу совместный координационный центр в городе Стамбул. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — отметили в министерстве.
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