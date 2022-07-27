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Минобороны Турции объявило о начале работы координационного центра по зерну

Ведомости

Координационный центр по транспортировке зерна начал работу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу турецкого министерства обороны Хулуси Акара. Его создание прописано в соглашении по вывозу зерна из украинских портов в Черном море. Вся деятельность центра будет координироваться из ООН.

«Свыше 25 млн т зерна, находящихся в портах Украины, необходимо безопасно и, главное, в кратчайшие сроки перевезти на мировые рынки, в связи с чем возникла необходимость создания безопасного морского коридора», — сказал Акар. Также, по словам главы минобороны Турции, первоначальное соглашение рассчитано на 120 дней, однако позже его могут продлить, если стороны будут согласны.

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Аналогичный документ позже подписали представители Турции, ООН и России. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. 

26 июня Минобороны России сообщило, что совместный координационный центр по вывозу зерновых с Украины начал работать в Стамбуле. «В соответствии с положениями «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины» начал свою работу совместный координационный центр в городе Стамбул. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — отметили в министерстве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных