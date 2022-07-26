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В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна

Ведомости

Совместный координационный центр по вывозу зерновых с Украины начал работать в Стамбуле, сообщило Минобороны России. В него вошли представители России, Украины, Турции и ООН.

«В соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу совместный координационный центр в городе Стамбул. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Российскую делегацию в центре возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

В МИД России пояснили, что подписанный с секретариатом ООН меморандум по содействию экспорту российского зерна и удобрений рассчитан на срок в три года. В заявлении ведомства отмечается, что в подписании меморандума участвовал вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее в Москве неоднократно отвергали обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных