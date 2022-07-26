В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна

В МИД России пояснили, что подписанный с секретариатом ООН меморандум по содействию экспорту российского зерна и удобрений рассчитан на срок в три года. В заявлении ведомства отмечается, что в подписании меморандума участвовал вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее в Москве неоднократно отвергали обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.