В Стамбуле заработал координационный центр по вывозу украинского зерна
Совместный координационный центр по вывозу зерновых с Украины начал работать в Стамбуле, сообщило Минобороны России. В него вошли представители России, Украины, Турции и ООН.
«В соответствии с положениями "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" начал свою работу совместный координационный центр в городе Стамбул. Передовая группа российских экспертов сегодня прибудет в Стамбул и приступит к работе в четырехстороннем формате», — рассказали в министерстве (цитата по «РИА Новости»). Российскую делегацию в центре возглавляет контр-адмирал Эдуард Луйк.
22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
В МИД России пояснили, что подписанный с секретариатом ООН меморандум по содействию экспорту российского зерна и удобрений рассчитан на срок в три года. В заявлении ведомства отмечается, что в подписании меморандума участвовал вице-премьер Андрей Белоусов. Ранее в Москве неоднократно отвергали обвинения в блокировании украинских судов с зерном и создании предпосылок для продовольственного кризиса в мире.
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