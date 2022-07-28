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Reuters: Египет расторг контракт по украинскому зерну на 240 000 тонн

Ведомости

Главное управление по поставкам товаров (GASC) Египта аннулировало контракты с украинскими компаниями Nibulon и Inerco (принадлежат агрохолдингу Kernel) по покупке 240 000 т пшеницы, которые египетские власти забронировали на поставку еще в феврале и в марте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным трейдеров, четыре отмененные партии пшеницы были закуплены в декабре 2021 г. по цене от $346 до $360 за тонну, включая стоимость доставки. Однако их так и не успели загрузить из-за начала спецоперации России на Украине. При этом отмечается, что в контрактах не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах.

Как пишет Reuters, уже в апреле из-за роста мировых цен на зерно GASC платило за тонну пшеницы около $494,3. Уточняется, что пятая партия зерна уже загружена и ожидает отправки из порта Черноморска в рамках достигнутых соглашений России и Украины.

После начала спецоперации на Украине порты, в которых хранилось зерно, оказались заблокированными. Киев утверждал, что вывезти пшеницу невозможно по вине России. В свою очередь российские власти говорили, что украинские войска заминировали порты с зерном. 

22 июля Украина и Турция подписали с ООН соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из заблокированных украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного. Такое же — зеркальное — соглашение позже подписали представители Турции, ООН и России, оно касается содействия снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. 26 июля в Стамбуле заработал координационный центр по вывозу зерновых с Украины. В него вошли представители России, Украины, Турции и ООН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных