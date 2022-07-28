Reuters: Египет расторг контракт по украинскому зерну на 240 000 тонн

По данным трейдеров, четыре отмененные партии пшеницы были закуплены в декабре 2021 г. по цене от $346 до $360 за тонну, включая стоимость доставки. Однако их так и не успели загрузить из-за начала спецоперации России на Украине. При этом отмечается, что в контрактах не было пункта о форс-мажорных обстоятельствах.