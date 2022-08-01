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EToday: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа для встречи с властями Тайваня

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в рамках азиатской поездки прибудет на Тайвань завтра, 2 августа, примерно в 22:30 по местному времени (17:30 мск) и на следующий день встретится с президентом острова Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск). Об этом сообщает тайваньский информационный портал EToday. 

Предполагается, что она должна приземлиться в аэропорту Суньшань в Тайбэе в составе делегации из 20 человек. По прибытии Пелоси отправится в отель Grand Hyatt Taipei, а на следующее утро посетит законодательный юань, местный парламент, для встречи с представителями администрации острова. После этого около полудня она покинет Тайвань.

МИД Тайваня пока эти планы не подтвердил. Сама Пелоси также отказалась комментировать возможное прибытие на остров, сославшись на требования безопасности. 

Ранее агентство Reuters сообщало, что Пелоси намеревается посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США. 

31 июля стало известно, что Пелоси не полетит на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следует, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. 

Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. 

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Ранее по теме: СМИ: США направили авианосцы к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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