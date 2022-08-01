EToday: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа для встречи с властями Тайваня

Предполагается, что она должна приземлиться в аэропорту Суньшань в Тайбэе в составе делегации из 20 человек. По прибытии Пелоси отправится в отель Grand Hyatt Taipei, а на следующее утро посетит законодательный юань, местный парламент, для встречи с представителями администрации острова. После этого около полудня она покинет Тайвань.