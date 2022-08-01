СМИ: США направили авианосцы к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

31 июля стало официально известно, что Пелоси не полетит на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следует, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тем не менее сегодня китайское издание Global Times сообщило, что самолет Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом технической неисправности самолета или необходимости дозаправки.