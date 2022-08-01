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СМИ: США направили авианосцы к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

Ведомости

США направляют ближе к Тайваню свои авианосцы на фоне возможного визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, пишет издание Nikkei Asia. По его информации, таким образом американские военные пытаются создать «буферную зону» для самолета Пелоси на тот случай, если она решит все-таки посетить Тайвань.

Ранее агентство Reuters сообщало, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США. Обсуждение Тайваня стало ключевой, по версии китайской стороны, темой телефонного разговора президента Джо Байдена с лидером КНР Си Цзиньпином. В ходе этого разговора стороны подтвердили свою приверженность принципу «одного Китая».

31 июля стало официально известно, что Пелоси не полетит на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следует, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Тем не менее сегодня китайское издание Global Times сообщило, что самолет Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом технической неисправности самолета или необходимости дозаправки. 

ВС КНР 8 июля провели очередное патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Он добавил, что учения проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных