Газета
Политика

Global Times: Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом неисправности самолета

Ведомости

Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на прогнозы аналитиков. 

Несмотря на отсутствие Тайваня в списке стран, в которые Пелоси собирается с официальным визитом, ситуация по-прежнему остается напряженной. По мнению экспертов, политик может пойти на уловку и приземлиться на острове под предлогом технической неисправности самолета или необходимости дозаправки. Газета подчеркивает, что Китаю нужно быть в состоянии боевой готовности на случай такого «рискованного и опасного шага».

Отмечается, что если с бортом Пелоси действительно что-то случится во время полета возле Китая, то власти позволят ему сесть в аэропорту города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море или в других воздушных гаванях материкового Китая.

Профессор Народного университета Китая Дяо Дамин считает, что Пелоси не осмеливается «бросать Китаю прямой вызов». Именно поэтому в ее официальной программе нет посещения Тайваня. Однако эксперт не исключает, что политик попытается прилететь на Тайвань в промежутках между другими пунктами назначения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США. 

31 июля стало официально известно, что Пелоси не полетит на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следует, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.  

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных