Global Times: Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом неисправности самолета

Несмотря на отсутствие Тайваня в списке стран, в которые Пелоси собирается с официальным визитом, ситуация по-прежнему остается напряженной. По мнению экспертов, политик может пойти на уловку и приземлиться на острове под предлогом технической неисправности самолета или необходимости дозаправки. Газета подчеркивает, что Китаю нужно быть в состоянии боевой готовности на случай такого «рискованного и опасного шага».