Global Times: Пелоси может приземлиться на Тайване под предлогом неисправности самолета
Самолет спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом экстренной ситуации. Об этом пишет китайское издание Global Times со ссылкой на прогнозы аналитиков.
Несмотря на отсутствие Тайваня в списке стран, в которые Пелоси собирается с официальным визитом, ситуация по-прежнему остается напряженной. По мнению экспертов, политик может пойти на уловку и приземлиться на острове под предлогом технической неисправности самолета или необходимости дозаправки. Газета подчеркивает, что Китаю нужно быть в состоянии боевой готовности на случай такого «рискованного и опасного шага».
Отмечается, что если с бортом Пелоси действительно что-то случится во время полета возле Китая, то власти позволят ему сесть в аэропорту города Саньша провинции Хайнань в Южно-Китайском море или в других воздушных гаванях материкового Китая.
Профессор Народного университета Китая Дяо Дамин считает, что Пелоси не осмеливается «бросать Китаю прямой вызов». Именно поэтому в ее официальной программе нет посещения Тайваня. Однако эксперт не исключает, что политик попытается прилететь на Тайвань в промежутках между другими пунктами назначения.
Ранее агентство Reuters сообщало, что спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси намеревается посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США.
31 июля стало официально известно, что Пелоси не полетит на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следует, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.
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