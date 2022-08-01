Блинкен призвал Китай не создавать напряженность из-за визита Пелоси на Тайвань

31 июля стало известно, что Пелоси в рамках поездки по Азии посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, Тайвань в сообщении не упоминался. 1 августа тайваньский информационный портал EToday сообщил, что спикер прибудет на Тайвань 2 августа, примерно в 22:30 по местному времени (17:30 мск) и на следующий день встретится с президентом острова Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск). МИД Тайваня пока эти планы не подтвердил.