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Блинкен призвал Китай не создавать напряженность из-за визита Пелоси на Тайвань

Ведомости

Пекин не должен создавать напряженность, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен журналистам. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, это будет полностью на Пекине», – сказал госсекретарь.

Поскольку конгресс США независимая структура, Пелоси сама примет решение, посещать ли ей Тайвань, подчеркнул Блинкен, и добавил, что она не будет первой в числе представителей властей США, которые посетили остров.

Также он заявил, что Штаты ждут от Китая «ответственного поведения».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Пелоси намеревается посетить Тайвань. Такой шаг вызвал резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку он нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США.

31 июля стало известно, что Пелоси в рамках поездки по Азии посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, Тайвань в сообщении не упоминался. 1 августа тайваньский информационный портал EToday сообщил, что спикер прибудет на Тайвань 2 августа, примерно в 22:30 по местному времени (17:30 мск) и на следующий день встретится с президентом острова Цай Инвэнь в 08:00 (03:00 мск). МИД Тайваня пока эти планы не подтвердил.   

Китай считает Тайвань своей провинцией и потому выступает против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения.

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Ранее по теме: EToday: Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа для встречи с властями Тайваня

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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