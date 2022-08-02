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Президент Польши заявил, что «был шокирован» звонком Меркель Путину

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда испытал шок после звонка бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель российскому президенту Владимиру Путину по поводу «Северного потока — 2». Об этом Дуда рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В июле прошлого года госдепартамент США и МИД Германии опубликовали совместное заявление, которое фактически давало зеленый свет завершению строительства российского газопровода. По словам польского президента, после этого Меркель позвонила Путину.

«Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — заявил Дуда. Он отметил, что газовые проекты «Северный поток» являются «его главным упреком в адрес Германии». Политик добавил, что сегодня отношения между Варшавой и Берлином находятся в худшем состоянии с 1990 года.

«Северный поток — 2» был готов к эксплуатации уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022-го канцлер Германии Олаф Шольц остановил сертификацию газопровода. 20 июля Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.

Однако в ФРГ посчитали, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы». Иного мнения придерживается глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. По его словам, нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных