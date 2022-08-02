Президент Польши заявил, что «был шокирован» звонком Меркель Путину

«Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе», — заявил Дуда. Он отметил, что газовые проекты «Северный поток» являются «его главным упреком в адрес Германии». Политик добавил, что сегодня отношения между Варшавой и Берлином находятся в худшем состоянии с 1990 года.