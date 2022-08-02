Руководство Госдумы намерено провести внеочередной совет нижней палаты

Этим летом депутаты Госдумы ушли на каникулы позднее: спикер нижней палаты Вячеслав Володин продлил работу Думы на неделю. После этого он предложил подумать о сокращении отпусков для депутатов и чиновников. По его словам, для этого нужно предложить поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и о статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».