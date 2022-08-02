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Руководство Госдумы намерено провести внеочередной совет нижней палаты

Ведомости

Руководство Госдумы проведет внеочередной совет на следующей неделе — 11 августа, сообщили «Ведомостям» два собеседника в нижней палате парламента. 

По словам одного из них, на совете планируется обсуждение опросным листом рассылки законопроектов, в том числе внесенных правительством. При этом к основной повестке могут добавиться и другие вопросы, уточняет источник.

15 июля состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, на котором депутаты утвердили министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Теперь Мантуров совмещает два поста. Согласно данным электронной базы нижней палаты, с момента последнего заседания по 2 августа было зарегистрировано 38 законопроектов.

Этим летом депутаты Госдумы ушли на каникулы позднее: спикер нижней палаты Вячеслав Володин продлил работу Думы на неделю. После этого он предложил подумать о сокращении отпусков для депутатов и чиновников. По его словам, для этого нужно предложить поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и о статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных