Руководство Госдумы намерено провести внеочередной совет нижней палаты
Руководство Госдумы проведет внеочередной совет на следующей неделе — 11 августа, сообщили «Ведомостям» два собеседника в нижней палате парламента.
По словам одного из них, на совете планируется обсуждение опросным листом рассылки законопроектов, в том числе внесенных правительством. При этом к основной повестке могут добавиться и другие вопросы, уточняет источник.
15 июля состоялось внеочередное заседание нижней палаты парламента, на котором депутаты утвердили министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Теперь Мантуров совмещает два поста. Согласно данным электронной базы нижней палаты, с момента последнего заседания по 2 августа было зарегистрировано 38 законопроектов.
Этим летом депутаты Госдумы ушли на каникулы позднее: спикер нижней палаты Вячеслав Володин продлил работу Думы на неделю. После этого он предложил подумать о сокращении отпусков для депутатов и чиновников. По его словам, для этого нужно предложить поправки в закон «О статусе сенатора Российской Федерации и о статусе депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации».
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