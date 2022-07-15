Денис Мантуров официально стал вице-премьером

«Он в состоянии более эффективно координировать работу промышленности и подготовки кадров», – заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий объявил, что президент ввел новый промышленный курс, а Мантуров должен будет исполнять его. Кроме того, он пояснил «Интерфаксу», что Мантуров, как предполагается, возглавит военно-промышленную комиссию. Он пояснил, что традиционно вице-премьер, отвечающий за оборонно–промышленный комплекс, руководит и работой профильной комиссии. «Новые люди» назначение тоже поддержали, но лидер партии Алексей Нечаев призвал отказаться от слова «импортозамещение»: «Пора пересмотреть сам термин. Нужно не замещать, а отвоевывать рынки. Нам нужно развитие собственной промышленности, а не новый импорт с Востока». В свою очередь Мантуров поблагодарил депутатов за параллельный импорт.