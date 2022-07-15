Денис Мантуров официально стал вице-премьером

Денис Мантуров официально стал вице-премьеромОн предлагает отказаться от абсолютно рыночной промышленной политики ради обеспечения технологического суверенитета
Госдума на внеочередном заседании в пятницу утвердила министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в должности зампреда правительства. Сразу вслед за этим президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, а также сделал ряд ожидаемых перестановок: вице-премьер Юрий Борисов, курирующий промышленность и ВПК, назначен главой «Роскосмоса», а глава госкорпорации Дмитрий Рогозин освобожден от должности. Решения о назначении Рогозина куда-либо пока нет, впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что Рогозин будет своевременно трудоустроен.
Отвечая на вопросы журналистов в Госдуме, Мантуров ответил, что окончательное распределение обязанностей между зампредами будет определено премьером Михаилом Мишустиным. Увольнение Борисова, как и писали «Ведомости», повлечет переход по крайней мере части сферы его ответственности к Мантурову, который сохранит пост министра промышленности и торговли.
Для утверждения вице-премьера уже ушедшая на каникулы Госдума собралась на внеочередное заседание. «Ради такого можно и на внеочередное заседание собраться! – сказал «Ведомостям» зампред фракции «Справедливой России» Валерий Гартунг. – Ну а что – откладывать до осени, ждать, пока предприятия остановятся, и только тогда Мантурова звать?!» Перспектива возвращаться с каникул порадовала не всех. «Я общался примерно со 150 депутатами, сначала была растерянность, недоумение, недовольство по поводу сегодняшнего заседания, как и у меня тоже», – сказал на заседании первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил у коммуниста список этих парламентариев: «А можно списки тех, кто опечален? Тайна от журналистов, ладно. Какая тайна у коммуниста Коломейцева от коллег? Где вы видели депутатов, которые уклонялись от своей работы, народно избранных?» Собеседник в Думе сообщил, что до начала осенней сессии могут провести и другие внеочередные заседания. Ради каких конкретно инициатив депутаты снова могут собраться, он не уточнил.
Выступая перед нижней палатой парламента, Мантуров много говорил о задачах импортозамещения. «Мы пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», – заявил он. Министр пояснил, что это означает постепенное вытеснение импортной техники и оборудования, в том числе компонентов, агрегатов и комплектующих, необходимых в базовых отраслях промышленности. В частности, сроки разработки российских газовых турбин большой мощности будут сокращены.
Среди первоочередных целей Мантуров отметил также обеспечение энергетической и продовольственной безопасности и развитие компетенций в сфере ВПК. «Отрасли, которые задействованы в выполнении этих задач, – энергомаш, сельхозмаш и производство химических продуктов, включая минеральные удобрения, средства защиты растений», – сказал он. Мантуров назвал оборонно–промышленный комплекс «хребтом промышленности», тем самым давая понять, что это войдет в сферу его ответственности. «ОПК выполняет сегодня очень важные задачи. Продолжим развивать компетенции, которые обеспечат боеспособность Вооруженных сил России», – заявил он.
По словам Мантурова, принятые правительством меры позволили удержать промышленность от сильного падения, но по итогам 2022 г. обрабатывающая промышленность все равно может снизиться примерно на 6%, даже несмотря на значительный рост в ОПК. «Скажу прямо: мы ожидаем изменения показателя, связанного с падением экспорта и закрытием западных рынков. Это приведет к снижению объемов по наиболее емким отраслям, среди которых металлургия, химический комплекс и лесопромышленный», – резюмировал Мантуров. Мантуров упомянул также вопрос об удобрениях: доля отечественных химических средств защиты растений на российском рынке к 2030 г. может превысить 75%, заверил он.
Поддержка Мантурова была практически единогласной, критических замечаний у партий не было. «За» проголосовали 394 депутата, один воздержался. Еще 16 депутатов не голосовали. Председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев («Единая Россия») объяснил логику повышения Мантурова тем, что для сохранения устойчивости экономики в условиях экономических санкций, для формирования межотраслевых, транспортных и иных балансов работа Минпромторга должна вестись в координации и взаимодействии со всеми министерствами при приоритете промышленной политики.
«Он в состоянии более эффективно координировать работу промышленности и подготовки кадров», – заявил журналистам лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий объявил, что президент ввел новый промышленный курс, а Мантуров должен будет исполнять его. Кроме того, он пояснил «Интерфаксу», что Мантуров, как предполагается, возглавит военно-промышленную комиссию. Он пояснил, что традиционно вице-премьер, отвечающий за оборонно–промышленный комплекс, руководит и работой профильной комиссии. «Новые люди» назначение тоже поддержали, но лидер партии Алексей Нечаев призвал отказаться от слова «импортозамещение»: «Пора пересмотреть сам термин. Нужно не замещать, а отвоевывать рынки. Нам нужно развитие собственной промышленности, а не новый импорт с Востока». В свою очередь Мантуров поблагодарил депутатов за параллельный импорт.
Назначение Мантурова говорит о приоритете тем импортозамещения и параллельного импорта в экономической политике страны, говорит политолог Алексей Макаркин. Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково–РЭШ» Олег Шибанов тоже отмечает, что назначение Мантурова означает не обновление экономической политики: «У нас поменялись структурные условия в экономике. Мы в принципе не можем купить новое оборудование, не говоря о каких-то товарах, которые довольно сильно замещали. Поэтому это, скорее, история про попытку выстроить все внутри». Он напомнил, что президент высказался «совершенно определенно»: тотального импортозамещения в России не предполагается.
Присутствие рыночных механизмов в тех или иных секторах далеко не всегда идет на пользу всей экономике, говорит руководитель направления анализа и прогнозирования развития отраслей реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников. «В некоторых отраслях промышленности формируются естественные монополии, и фактически рынка в таких отраслях нет. Хорошим примером такой отрасли всегда выступают оборонная промышленность и коммунальное хозяйство», – считает эксперт.