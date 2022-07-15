Мантуров призвал отойти от рыночной промышленной политики
Правительство считает необходимым перейти от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета России, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на заседании Госдумы.
«Буквально три дня назад мы подробно их [стратегические задачи промышленного сектора] обсуждали под председательством Михаила Владимировича [Мишустина] на специальной стратегической сессии и пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — отметил Мантуров (цитата по РБК).
По его словам, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих, нужно создать новые кооперационные связи. Сейчас правительство интенсивно этим занимается в ручном режиме вместе с компаниями и торговыми представительствами. Также предприятия будут осваивать производство собственных аналогов импортных компонентов. Мантуров добавил, что правительство поддержало выделение дополнительных средств на развитие системообразующих отраслей для выполнения таких задач. Власти уделят пристальное внимание электронике, станкостроению, мало- и среднетоннажной химии.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение» и заменить его на «технологический суверенитет». По его словам, в условиях санкций России придется очень долго работать вне зависимости от решений США и ЕС, однако не все страны готовы идти у них на поводу, поэтому нужно искать партнерства в других частях света.
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