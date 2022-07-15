Мантуров призвал отойти от рыночной промышленной политики

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отказаться от термина «импортозамещение» и заменить его на «технологический суверенитет». По его словам, в условиях санкций России придется очень долго работать вне зависимости от решений США и ЕС, однако не все страны готовы идти у них на поводу, поэтому нужно искать партнерства в других частях света.