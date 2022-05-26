Путин, Медведев, Мишустин и Собянин рассказали, что ждет мир и Россию в будущем

На финале конкурса «Лидеры России» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «каждый кризис – это не только проблемы, но и возможности». «Если исходить из этой формулы, то Россия – страна не только возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций и потом страна возможной в конечном счете победы», – подчеркнул Собянин. При этом «внутренние проблемы, внутренние кризисы и революции» приносили России, по его оценке, больший вред. «Проблемы Первой мировой войны и проблемы революции 1917 г. и последствия [революции] ну просто несопоставимы ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения гуманитарного развития», – сказал мэр, отметив и кризис 1990-х гг. Собянин заявил, что и сейчас, когда страна столкнулась с новыми кризисами, звучат голоса, «которые говорят: «Давайте мы что-то такое революционное сделаем». «Нас не победить извне, мы только сами можем себе создать проблемы», – сказал Собянин. Поэтому, по его словам, нужна консолидация вокруг президента.