Путин, Медведев, Мишустин и Собянин рассказали, что ждет мир и Россию в будущем

Путин, Медведев, Мишустин и Собянин рассказали, что ждет мир и Россию в будущемВысокопоставленные чиновники высказались об антироссийских санкциях
Президент Владимир Путин сообщил о необходимости формирования большого евразийского партнерства, куда бы вошли страны ЕвразЭС, Китай, Индия и другие страны. В рамках этого партнерства могут быть сформированы новые соглашения, развивающие и дополняющие правила ВТО, сказал Путин. Об этом президент заявил во время выступления по видеоконференц-связи на пленарной сессии I Евразийского экономического форума.
Политику западных стран Путин назвал «недальновидной»: сегодняшнее состояние мировой экономики показывает, что позиция России «является правильной и обоснованной». Он привел в пример инфляцию в этих странах, рост безработицы, разрыв логистических цепочек и в том числе новые кризисы – в частности, в сфере продовольствия. «Все больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику», – сказал президент, назвав антисанкционную политику «бесперспективной». Нарушение же норм в сфере международных финансов и торговли «ни к чему хорошему не приводит», добавил Путин. Он согласился с тем, что не все удалось сделать за прошлые годы в области импортозамещения, но по ключевым направлениям «самое необходимое» сделано.
В День российского предпринимательства на тему «санкционного давления», хоть и на разных площадках, высказались многие высокопоставленные чиновники.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, к примеру, от слова «импортозамещение» предложил отказаться. «Термин «импортозамещение» немного унизительный для РФ, можно его заменить на «технологический суверенитет», – сказал он на форуме единороссов «Предпринимательство в новой экономической реальности». Медведев отметил, что в условиях сегодняшних санкций придется работать «очень и очень долго» вне зависимости от «американской администрации и европейских решений». Но, по его словам, мир больше, чем Европа и США, и «далеко не все страны готовы идти на поводу у Америки», поэтому нужно искать партнерство со странами из других частей света. Хотя Медведев и признал, что многие из них опасаются сотрудничать с Россией из-за санкций.
«Беспрецедентными по масштабу» назвал санкции премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на выездном заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (МСП). «Малый и средний бизнес первым принимает на себя удар, гибко реагирует на изменения ситуации, быстро переходит на новые форматы. Именно здесь рождается много нестандартных идей и новаторских решений», – сказал Мишустин. По его словам, даже в такой непростой ситуации МСП развивается: в апреле 2022 г. количество субъектов МСП превысило допандемийные значения и достигло 6 млн. Правительство же ввело несколько пакетов мер поддержки МСП.
На финале конкурса «Лидеры России» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что «каждый кризис – это не только проблемы, но и возможности». «Если исходить из этой формулы, то Россия – страна не только возможностей, но и кризисов, проблем, войн, революций и потом страна возможной в конечном счете победы», – подчеркнул Собянин. При этом «внутренние проблемы, внутренние кризисы и революции» приносили России, по его оценке, больший вред. «Проблемы Первой мировой войны и проблемы революции 1917 г. и последствия [революции] ну просто несопоставимы ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения гуманитарного развития», – сказал мэр, отметив и кризис 1990-х гг. Собянин заявил, что и сейчас, когда страна столкнулась с новыми кризисами, звучат голоса, «которые говорят: «Давайте мы что-то такое революционное сделаем». «Нас не победить извне, мы только сами можем себе создать проблемы», – сказал Собянин. Поэтому, по его словам, нужна консолидация вокруг президента.
Курирующий внутреннюю политику первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко тоже на финале «Лидеров России» назвал санкции «экономической войной», добавив, что идет также «информационная и психологическая война». «Цель всего этого – попробовать заставить нас сдаться, остановиться, прекратить защищать национальные интересы нашей страны», – считает он.
Публичные высказывания первых лиц государства сейчас направлены больше на внутреннюю аудиторию, поскольку общество понимает, что происходит что-то серьезное, обсуждаются новые санкции, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Первые лица объясняют, что Запад пострадает от таких действий больше, чем мы, поясняет он. Внешняя аудитория уже поняла, что санкции не изменят политику российского руководства, поэтому сейчас цель санкций скорее не изменить поведение российских властей, а нанести как можно больший ущерб российской экономике, считает Кортунов.
Но общеполитические заявления должны подкрепляться и конкретными проектами, которые показывают, что «можно в разумные сроки импортозаместить, а что нельзя», говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.