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Политика

Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня

Ведомости

В среду утром спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ. 

Встреча Пелоси и Инвэнь состоялась около 10.30 по местному времени (5.30 мск). В ходе встречи тайваньский лидер заявила, что Тайвань не отступит перед лицом военных угроз. Она добавила, что на острове будут и дальше «отстаивать национальный суверенитет и продолжать линию защиты демократии». Пелоси же отметила, что США не откажутся от поддержки Тайваня. 

31 августа Нэнси Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако 2 августа она прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей. 

Пелоси заявила, что ее визит на остров следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на Тайване. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что визит политика не противоречит политике «одного Китая», которой придерживаются американские власти.

МИД Китая в свою очередь выразило решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А после стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань. Они начались вечером 2 августа. Представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ши И заявил, что в Тайваньском проливе проведут боевые стрельбы на дальние дистанции, а к востоку от острова — ракетные испытания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных