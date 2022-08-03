Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня
В среду утром спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в офис главы администрации Тайваня на встречу с главой острова Цай Инвэнь. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Встреча Пелоси и Инвэнь состоялась около 10.30 по местному времени (5.30 мск). В ходе встречи тайваньский лидер заявила, что Тайвань не отступит перед лицом военных угроз. Она добавила, что на острове будут и дальше «отстаивать национальный суверенитет и продолжать линию защиты демократии». Пелоси же отметила, что США не откажутся от поддержки Тайваня.
31 августа Нэнси Пелоси начала свое азиатское турне, в рамках которого официально были анонсированы визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Однако 2 августа она прилетела на Тайвань, несмотря на предупреждения китайских властей.
Пелоси заявила, что ее визит на остров следует рассматривать как свидетельство поддержки США демократии на Тайване. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что визит политика не противоречит политике «одного Китая», которой придерживаются американские власти.
МИД Китая в свою очередь выразило решительный протест в связи с прилетом Пелоси. А после стало известно, что армия КНР проведет боевые учения в шести регионах, окружающих Тайвань. Они начались вечером 2 августа. Представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии Ши И заявил, что в Тайваньском проливе проведут боевые стрельбы на дальние дистанции, а к востоку от острова — ракетные испытания.
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