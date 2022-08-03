Пелоси встретилась с главой администрации Тайваня

Встреча Пелоси и Инвэнь состоялась около 10.30 по местному времени (5.30 мск). В ходе встречи тайваньский лидер заявила, что Тайвань не отступит перед лицом военных угроз. Она добавила, что на острове будут и дальше «отстаивать национальный суверенитет и продолжать линию защиты демократии». Пелоси же отметила, что США не откажутся от поддержки Тайваня.