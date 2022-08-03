Бывший канцлер Германии Шредер поддержал запуск «Северного потока — 2»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил за введение в эксплуатацию «Северного потока — 2». Свое мнение он высказал в интервью изданию Stern.
Шредер считает, что запуск газопровода является самым простым решением проблемы нехватки энергоносителя в Германии. К тому же, добавил политик, его строительство уже завершено.
«Если дела пойдут совсем плохо, есть этот трубопровод, и с обоими работающими ветками газопровода у нас не будет проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств», — заявил экс-канцлер ФРГ.
Он также прокомментировал решение немецких властей о приостановке сертификации «Северного потока — 2». По мнению Шредера, у такого шага будут «огромные последствия», к которым Германии нужно быть готовой. Он добавил, что жители страны, которые отапливают дома газом, уже сейчас сталкиваются с трудностями.
На прошлой неделе Шредер прибыл в Москву с неофициальным визитом. Изначально он сообщил, что приехал в российскую столицу в отпуск. Однако позже стало известно, что политик намерен обсудить вопросы по энергетической политике. С кем именно должен был встретиться Шредер, не раскрывалось. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что экс-канцлер не пересекался во время своего визита с президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью Stern Шредер заявил обратное. По его словам, он встречался с российским лидером.
«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022 г., после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода. 20 июля Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.
Однако в ФРГ посчитали, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы». Иного мнения придерживается глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. По его словам, нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».
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