Бывший канцлер Германии Шредер поддержал запуск «Северного потока — 2»

На прошлой неделе Шредер прибыл в Москву с неофициальным визитом. Изначально он сообщил, что приехал в российскую столицу в отпуск. Однако позже стало известно, что политик намерен обсудить вопросы по энергетической политике. С кем именно должен был встретиться Шредер, не раскрывалось. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что экс-канцлер не пересекался во время своего визита с президентом РФ Владимиром Путиным. В интервью Stern Шредер заявил обратное. По его словам, он встречался с российским лидером.